EMPREGOS E SOLUÇÕES

Primeiro emprego em Tecnologia: 6 passos essenciais para conquistar uma vaga

Escola da Nuvem reúne recomendações para jovens e profissionais em transição que buscam iniciar carreira no setor de TI

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:28

Ana Letícia Lucca, CRO da Escola da Nuvem, diz que quem está começando precisa de orientação contínua para compreender o ritmo do setor, superar inseguranças e desenvolver habilidades práticas e comportamentais Crédito: Divulgação

O mercado de Tecnologia continua entre os mais aquecidos do Brasil, impulsionado pela expansão da computação em nuvem, do uso de dados e da inteligência artificial. De acordo com o relatório Experis Tech Talent Outlook, da ManpowerGroup, 59% das empresas pretendem contratar profissionais de TI ainda em 2025.

Mesmo assim, o setor enfrenta um paradoxo conhecido: faltam especialistas experientes, mas quem está começando ainda enfrenta barreiras para conquistar a primeira oportunidade.

Para Ana Letícia Lucca, CRO da Escola da Nuvem — Organização da Sociedade Civil (OSC) dedicada à formação de talentos em tecnologia — a porta de entrada exige preparo técnico e emocional.

“A tecnologia oferece inúmeras oportunidades, mas quem está começando precisa de orientação contínua para entender o ritmo acelerado do setor, lidar com inseguranças e desenvolver habilidades práticas e comportamentais”, explica.

Pensando nisso, a Escola da Nuvem reuniu seis recomendações fundamentais para quem busca o primeiro emprego em Tecnologia:

1. Comece pelos fundamentos, não pelos modismos

Antes de mirar IA, frameworks avançados ou certificações difíceis, o essencial é dominar lógica de programação, redes, banco de dados e conceitos básicos de computação em nuvem.

“Quem não tem base sofre para evoluir. É a estrutura sólida que permite acompanhar a velocidade da tecnologia”, reforça Ana Letícia.

2. Soft skills eliminam mais candidatos do que a parte técnica

Comunicação clara, postura profissional, organização e capacidade de receber feedback são diferenciais reais na hora da entrevista.

Segundo a Escola da Nuvem, 30,8% das empresas apontam a falta de preparo comportamental como barreira de contratação.

“A técnica se ensina; comportamento exige convivência, prática e orientação consistente”, afirma.

3. Estudar continuamente não é uma escolha — é parte da profissão

Tecnologia muda rápido, e quem ingressa na área precisa manter um ciclo constante de estudo.

Cursos gratuitos, trilhas introdutórias e certificações iniciais ajudam a criar ritmo e consistência.

“O profissional precisa estar aberto a aprender sempre. Esse é o fator que mais diferencia quem cresce”, destaca Ana.

4. Portfólio é tão importante quanto currículo

Para quem está começando, projetos pessoais, desafios técnicos, participação em comunidades e repositórios no GitHub são provas reais de capacidade.

Não basta listar cursos: é preciso mostrar aplicação prática.

5. Networking abre portas — e encurta caminhos

Participar de eventos, fóruns, mentorias e comunidades de tecnologia facilita o acesso a oportunidades e informações.

“Muitos jovens não sabem por onde começar, e o networking oferece visibilidade, apoio e confiança”, diz Ana Letícia.

6. Inglês é um diferencial desde o primeiro dia

Mesmo sem exigência de fluência, grande parte da documentação técnica, cursos, soluções e ferramentas é em inglês.