EMPREGOS E SOLUÇÕES

TEL promove neste sábado (28) mutirão no Comércio com 410 vagas de emprego

Os cargos são de Operador de Telemarketing; candidatos devem ter a partir de 18 anos, ensino médio completo e residir na RMS

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:52

A empresa destaca ainda que também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e ao público com 50 anos ou mais Crédito: DIVULGAÇÃO

A TEL Centro de Contatos realiza neste sábado (28/03) um mutirão de empregos com oferta de 410 vagas para o cargo de Operador de Telemarketing, nos perfis ativo e receptivo. A seleção será presencial, das 8h às 10h30, na Rua Portugal, nº 21, Comércio.

A oportunidade é direcionada a candidatos que já concluíram o ensino médio, têm mais de 18 anos, residem em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, possuem boa comunicação e estão em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A empresa destaca ainda que também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e ao público com 50 anos ou mais.

Para participar do processo seletivo, é necessário chegar cedo, portando RG e caneta. A empresa informa que, para acesso ao local, não é permitido o uso de bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt, saias longas com abertura acima do joelho, sandálias havaianas, rasteiras ou saltos que não sejam presos atrás. São permitidos apenas saltos de até sete centímetros.

O operador de telemarketing é responsável por realizar atendimentos ativos e receptivos, seguindo roteiros estruturados, utilizando sistemas e ferramentas disponibilizados pela empresa, além de atuar na interface entre cliente e organização.

Sobre a TEL Centro de Contatos

A TEL Centro de Contatos é uma das maiores empresas de gestão de relacionamento com o cliente do Brasil. Com mais de 35 anos de atuação, reúne mais de 15 mil colaboradores e está entre as 50 maiores empregadoras do país, atendendo clientes de diversos segmentos em todo o território nacional.