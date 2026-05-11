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Câmara abre concurso com vagas para níveis fundamental, médio e superior; salários chegam a R$ 10,6 mil

Inscrições seguem abertas até 25 de maio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11:27

Concurso público
Concurso público Crédito: Freepik

A Câmara Municipal de Santa Isabel (SP) está com inscrições abertas para um novo concurso público com uma vaga imediata e formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 5.102,65 e R$ 10.610,67.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até 25 de maio, no site do Instituto Aplicativa, banca responsável pela seleção. As taxas custam entre R$ 45 e R$ 70.

O concurso oferece cadastro reserva para os cargos de recepcionista, auxiliar legislativo e assistente legislativo. Já a única vaga imediata é para controlador interno, com salário de R$ 7.755,26.

Confira os cargos e salários:

Recepcionista — R$ 5.102,65

Auxiliar Legislativo — R$ 5.662,00

Controlador Interno — R$ 7.755,26

Assistente Legislativo — R$ 10.610,67

As provas estão previstas para 14 de junho. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para o cargo de controlador interno, o processo seletivo também contará com prova dissertativa e avaliação de títulos.

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Concurso

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