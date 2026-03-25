EMPREGOS E SOLUÇÕES

Mont Serrat abre inscrições para programa sobre Cuidados Paliativos Pediátricos

O objetivo da iniciativa é incentivar um acolhimento integral e humanizado junto às crianças e adolescentes e aos próprios familiares

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:45

Voltada para profissionais de saúde da rede, a iniciativa começa a partir do dia 1º de abril, e contará com encontros quinzenais gratuitos Crédito: Formação Profissional

Em Pediatria, os cuidados paliativos são aqueles que previnem, identificam e tratam crianças e adolescentes que sofrem com alguma doença crônica, progressiva e avançada, além de acolher também suas famílias e as próprias equipes que os atendem. Com o intuito de preparar profissionais de saúde em torno do assunto, o Hospital Mont Serrat (HMS), unidade vinculada ao Governo do Estado e administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), irá promover em Salvador o primeiro Programa de Imersão em Cuidados Paliativos Pediátricos. Voltada para profissionais de saúde da rede, a iniciativa começa a partir do dia 1º de abril, e contará com encontros quinzenais gratuitos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 30 de março, através do e-mail ensinoepesquisa.hms@irmadulce.org.br.

Os encontros serão presenciais, no próprio HMS – localizado no bairro Monte Serrat, na capital baiana – e acontecerão quinzenalmente às quartas-feiras, das 13h30 às 17h. As vagas são limitadas a 30 participantes por encontro e as inscrições serão confirmadas previamente. No ato da inscrição, devem ser informados o nome completo, a profissão, o local de atuação e o telefone para contato. A iniciativa é destinada aos interessados em ampliar os conhecimentos e vivências no cuidado paliativo pediátrico e integrará teoria, prática e sensibilização, promovendo uma compreensão ampliada, além de fortalecer a atuação multiprofissional e a articulação com os serviços especializados.

Os cuidados paliativos pediátricos têm como objetivo promover qualidade de vida para crianças e adolescentes com doenças crônicas, complexas ou que ameacem a continuidade da vida, atuando desde o diagnóstico e ao longo de todo o processo de adoecimento. De acordo com a médica pediátrica do HMS, Patrícia Cerqueira, essa abordagem considera não apenas o controle de sintomas físicos, mas também o suporte emocional, social e espiritual, envolvendo a criança, a família e a equipe assistencial.

“Ainda existe a ideia equivocada de que o cuidado paliativo está relacionado apenas à morte, quando, na verdade, ele está ligado ao cuidado integral e à promoção da qualidade de vida. Quanto mais cedo esse acompanhamento acontece, melhores são os desfechos para a criança e para sua família”, explica. Pensar os cuidados paliativos para crianças, segundo a profissional, exige conhecimentos específicos, que vão desde a comunicação correta até o acolhimento humanizado aos familiares: “Mais do que a gente formar profissionais nesse sentido, a gente quer que os trabalhadores da Saúde, principalmente aqueles da Pediatria, tenham um olhar sensível para o tema”.

Humanização - Primeira unidade pública do Brasil dedicada exclusivamente aos cuidados paliativos, o Hospital Mont Serrat conta com uma rede de cuidado estruturada para o atendimento de pacientes com doenças graves ou crônicas, incluindo ambulatório, equipe multiprofissional especializada e leitos de internamento para adultos e crianças. O serviço atua de forma integrada com a rede municipal e estadual de saúde, garantindo a continuidade do cuidado após a alta hospitalar, inclusive no acompanhamento domiciliar, quando indicado. A proposta do HMS para a Pediatria é oferecer um cuidado humanizado, contínuo e articulado, centrado na criança e em sua família, em todas as fases do adoecimento.

SERVIÇO:

O quê: Programa de Imersão em Cuidados Paliativos Pediátricos

Local: Hospital Mont Serrat

Periodicidade: Quinzenal (a cada 15 dias)

Horário: Quartas-feiras, das 13h30 às 17h00, a partir do dia 1º de abril

Vagas: Até 30 participantes por encontro

Público-alvo: Profissionais da saúde da rede – prioridade para aqueles que trabalhem alocados na pediatria (nível médio e superior)

Modalidade: Presencial

Inscrições: ensinoepesquisa.hms@irmadulce.org.br (até o dia 30/03)

Investimento: Gratuito