ECONOMIA

Nome limpo por R$ 100: nova regra do Desenrola libera crédito para quem tem dívidas baixas

Medida do governo torna obrigatória a limpeza do nome para débitos de baixo valor; saiba mais

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:00

Consumidores com dívidas de baixo valor poderão recuperar o acesso ao crédito após a retirada do nome dos cadastros de inadimplência pelos bancos Crédito: Mart Production, Pexels

Consumidores com dívidas de baixo valor podem recuperar o acesso ao crédito mais rápido com a nova etapa do Desenrola Brasil. Nas regras definidas pelo Ministério da Fazenda, bancos participantes terão até 30 dias para retirar dos cadastros de inadimplência débitos originais de até R$ 100.

A exigência virou condição para adesão ao programa. A Dívida continua existindo, mas o consumidor deixa de ficar negativado, recuperando acesso a crédito, abertura de conta e outros serviços financeiros.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola 1 de 9

O impulso para quem quer recomeçar

A nova fase do programa contempla pessoas físicas e parte do setor produtivo, incluindo condições específicas para pequenos empreendedores regularizarem pendências.

O limite de renegociação pode chegar a R$ 15 mil por instituição financeira, com descontos que alcançam até 90% em determinadas modalidades.

Para dívidas acima de R$ 100, a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito acontece após o pagamento da primeira parcela do acordo.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que os sistemas das instituições foram integrados ao Fundo Garantidor de Operações para acelerar a atualização cadastral.

Quais dívidas entram no programa

O foco principal segue nas dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais.

Também existem modalidades específicas para contratos estudantis, com descontos voltados à redução do saldo devedor.

Ficaram fora desta etapa financiamentos com garantia real, como veículos e imóveis, além de operações de crédito rural.

Nas renegociações autorizadas, os juros foram limitados a até 1,99% ao mês, com parcelamento em até 48 vezes.

Passo a passo para checar seu CPF

A consulta pode ser feita nos canais oficiais dos bancos, além das plataformas ligadas ao programa e dos serviços de proteção ao crédito, como Serasa e SPC Brasil.

Nos acordos parcelados, o pagamento da entrada libera o pedido de retirada da negativação.

Nome limpo é o primeiro passo, mas cuidado com o bolso

Além da renegociação, o Desenrola também prevê ações de educação financeira para ampliar o controle do orçamento familiar e reduzir o risco de novas dívidas.