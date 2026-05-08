ECONOMIA

Sacou o FGTS em 2025? Saiba como declarar para não cair na malha fina em 2026

Muita gente acredita que, por ser isento, o valor não precisa ser informado; entenda por que omitir o dinheiro do Fundo pode travar seu CPF na Receita Federal

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:00

Receita Federal alerta: não declarar saque do FGTS pode levar contribuinte à malha fina no próximo IR Crédito: Imagem gerada por Inteligência artificial / Gemini

Milhões de brasileiros que sacaram dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025 podem cometer o mesmo erro ao declarar o Imposto de Renda em 2026. Acham que, por ser isento de imposto, o valor não precisa aparecer na prestação de contas à Receita Federal.

Mas omitir o saque pode gerar inconsistências na evolução patrimonial do contribuinte e acender um alerta no sistema do Fisco.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

A regra, porém, não vale automaticamente para todo mundo.

Sacar valores do Fundo de Garantia não obriga, por si só, a entrega da declaração. O contribuinte só precisa prestar contas ao Leão se já estiver enquadrado em alguma das exigências da Receita, como ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ou possuir patrimônio superior a R$ 800 mil.

É isento, mas não é invisível

Há, porém, uma exceção importante.

Se o saque do FGTS, somado a outros rendimentos isentos, ultrapassar R$ 200 mil no ano, a entrega da declaração do IR passa a ser obrigatória, mesmo que o contribuinte não se enquadre em outros critérios da Receita Federal.

A regra vale para saques por demissão sem justa causa, saque-aniversário, compra de imóvel e outras modalidades autorizadas.

Especialistas alertam que deixar esses valores de fora da declaração pode gerar inconsistências na evolução patrimonial e aumentar o risco de o contribuinte cair na malha fina.

O passo a passo para o Leão não morder

O preenchimento deve ser feito somente nos canais oficiais do governo, para reduzir o risco de fraudes e proteger os dados pessoais do contribuinte.

O envio pode ser realizado pelo programa IRPF 2026 no computador, pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Na hora de informar o FGTS, é preciso acessar a ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” e selecionar o código 04.

Em seguida, o contribuinte deve informar o CNPJ da Caixa Econômica Federal — 00.360.305/0001-04 — e preencher o valor total sacado ao longo de 2025.

Saldo do FGTS que está parado, permanece guardado

Um erro comum é declarar o saldo que permanece parado na conta do FGTS. A Receita Federal exige apenas a informação dos valores efetivamente sacados ou movimentados ao longo do ano-calendário.

Também é importante declarar financiamentos, empréstimos e a compra de bens de maior valor.

A omissão desses dados pode gerar divergências entre a renda informada e a evolução patrimonial do contribuinte, aumentando o risco de cair na malha fina.

Calendário na mão e atenção ao prazo

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda vai até 29 de maio.

Para evitar erros de preenchimento, a orientação é usar o extrato oficial disponível no aplicativo da Caixa, em vez de digitar os dados manualmente.

Informações diferentes das registradas pelo banco continuam entre os principais motivos que levam contribuintes à malha fina.