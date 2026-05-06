ECONOMIA

Conta de luz mais cara: 3,5 milhões podem perder desconto por erro no CadÚnico; veja como evitar

Com reajustes de até 15% previstos pela Aneel, falta de atualização cadastral causa suspensão automática da Tarifa Social; saiba quem precisa regularizar os dados em 2026

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:00

Um detalhe no CadÚnico pode pesar no bolso e tirar o desconto da conta de luz de milhões de brasileiros Crédito: Inteligência Aritificial

A falta de atualização no Cadastro Único pode fazer a conta de luz subir de imediato para até 3,5 milhões de famílias. O alerta da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) aponta impacto direto no orçamento em um cenário de reajustes que, em estimativa média, podem chegar a 15%, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



Sem a regularização, o benefício da Tarifa Social é cancelado automaticamente, e a família passa a arcar com o valor integral da fatura.

Revisão do Cadastro Único 2026 começa a bloquear benefícios; veja quem precisa atualizar os dados 1 de 4

Por que o cadastro atualizado é o seu maior aliado

A regra exige atualização cadastral a cada dois anos.

Segundo o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a ausência dessa renovação leva à suspensão do desconto, mesmo quando a família ainda se encaixa nos critérios de renda.

O corte acontece de forma automática, sem aviso individual.

Quem tem direito à Tarifa Social em 2026

O benefício atende famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Também inclui quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Famílias com pessoas com deficiência que usam equipamentos elétricos de forma contínua podem pedir inclusão junto à distribuidora.

O modelo atual, consolidado pela MP 1.300/2025, garante isenção total (100% de desconto) sobre a tarifa de energia para quem consome até 80 kWh por mês. Caso a família ultrapasse esse limite, o valor excedente é cobrado integralmente, sem descontos progressivos.



As novas regras que facilitam o acesso ao benefício

O cruzamento de dados entre governo e concessionárias ampliou a entrada automática de aposentados e pensionistas de baixa renda. Com o CPF regularizado nas bases oficiais, o desconto passa a ser aplicado direto na conta de luz.

Quem ultrapassa a faixa de consumo contemplada sente integralmente os efeitos dos reajustes.

Como regularizar o CadÚnico e evitar a perda do benefício

A atualização deve ser feita pelo responsável familiar. É preciso apresentar CPF ou Título de Eleitor, documentos de todos os moradores e um comprovante de residência atualizado.

No caso de famílias com pessoas com deficiência, entra também o laudo médico que comprove a necessidade de uso contínuo de equipamentos elétricos. Para indígenas e quilombolas, o registro específico de identificação também é aceito.

Impacto real no orçamento se o desconto acabar

O desconto funciona como proteção parcial contra a alta da energia. Sem o benefício, a família passa a arcar com o valor cheio da tarifa, justamente em um momento de pressão sobre os custos no setor elétrico.