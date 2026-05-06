Novo Desenrola tem prazo para renegociação de dívidas; veja como participar

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Esther Morais
Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:19
O Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0, começou oficialmente na segunda-feira (4) e terá duração de 90 dias. O programa foi criado para ajudar brasileiros endividados a renegociar débitos com descontos e juros reduzidos.
Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105, que tenham dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal contratadas até 31 de janeiro de 2026. Os débitos precisam estar atrasados entre 90 dias e dois anos.
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto
A renegociação deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras onde a dívida foi contratada. Segundo o governo federal, os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo da dívida e do tempo de atraso.
Além dos abatimentos, o novo contrato terá juros limitados a 1,99% ao mês e poderá ser parcelado em até 48 vezes. O programa também prevê prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela.
Outra possibilidade é o uso do FGTS para quitar parte das dívidas. O trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo disponível ou R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.
O programa ainda prevê a retirada da negativação de consumidores com dívidas de até R$ 100, conforme adesão das instituições financeiras participantes.
O limite de renegociação é de até R$ 15 mil por pessoa em cada banco. Além das mudanças para consumidores, o pacote inclui alterações no crédito consignado do INSS e para servidores públicos federais, com ampliação de prazos, possibilidade de carência e redução gradual de limites a partir de 2027.