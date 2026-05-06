QUITAR DÍVIDAS

Novo Desenrola tem prazo para renegociação de dívidas; veja como participar

Programa oferece descontos de até 90% e parcelamento em até 48 vezes

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 09:19

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O Novo Desenrola Brasil, também chamado de Desenrola 2.0, começou oficialmente na segunda-feira (4) e terá duração de 90 dias. O programa foi criado para ajudar brasileiros endividados a renegociar débitos com descontos e juros reduzidos.

Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105, que tenham dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal contratadas até 31 de janeiro de 2026. Os débitos precisam estar atrasados entre 90 dias e dois anos.

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Como participar?

A renegociação deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras onde a dívida foi contratada. Segundo o governo federal, os descontos podem variar entre 30% e 90%, dependendo do tipo da dívida e do tempo de atraso.

Além dos abatimentos, o novo contrato terá juros limitados a 1,99% ao mês e poderá ser parcelado em até 48 vezes. O programa também prevê prazo de até 35 dias para o pagamento da primeira parcela.

Outra possibilidade é o uso do FGTS para quitar parte das dívidas. O trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo disponível ou R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

O programa ainda prevê a retirada da negativação de consumidores com dívidas de até R$ 100, conforme adesão das instituições financeiras participantes.