NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Prefeitura abre concurso público com mais de 500 vagas e salários de até R$ 10 mil

Mais de 270 vagas são imediatas

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:43

Ano da profissionalização: 2026 promete ser o ano recorde para os concursos no Brasil, com mais de 160 mil oportunidades Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Milagres, no Ceará, publicou três editais de concurso público com 271 vagas imediatas e outras 271 para cadastro reserva, totalizando mais de 500 oportunidades. Os salários variam entre R$ 1.621 e R$ 10 mil.

As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira (11) e devem ser feitas no site do Instituto Consulpam, responsável pela seleção.

Salários do concurso da Prefeitura de Milagres 1 de 7

As taxas custam R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior. Já as provas objetivas estão previstas para o dia 7 de junho.

O concurso reúne vagas para diferentes áreas da administração pública. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, porteiro, recepcionista, técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, biomédico e médico.

Na área da educação, também há oportunidades para professor polivalente, matemática, português, história, inglês, geografia, ciências, arte e educação física.

Os maiores salários são destinados aos cargos de médico, com remuneração de até R$ 10 mil. Já para agente comunitário de saúde, o vencimento previsto é de R$ 3.036.

Além da prova objetiva, alguns cargos terão etapas complementares, como prova didática, avaliação de títulos e análise curricular. Para agente comunitário de saúde, haverá ainda curso de formação obrigatório.

Confira as principais datas:

Inscrições: até 11 de maio

Isenção da taxa: 27 e 28 de abril