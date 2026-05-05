COMPETITIVIDADE

Braskem debate sobre indústria, defesa comercial, energia e economia circular

Evento de 6 a 8 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, tem como foco principal fortalecer o setor produtivo local

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:34

Evento discute interesses da indústria local Crédito: Gabriel Gonçalves/Divulgação Braskem

A Braskem terá participação de destaque na segunda edição do Index Bahia 2026, evento que se consolidou como o maior da indústria no Nordeste e que será realizado entre os dias 6 e 8 de maio, no Centro de Convenções de Salvador. A programação da petroquímica no encontro inclui participações de integrantes em painéis estratégicos, que tratam de competitividade, descarbonização, defesa comercial, economia circular, comunicação, entre outros temas.

No primeiro dia de Index , 6 de maio, às 15h, na Sala de Vidro, Gustavo Boni, gerente de Relações Institucionais Federal e Global Advocacy da Braskem, participa do painel Defesa Comercial. “Vamos falar sobre esse instrumento fundamental para a preservação da competitividade da indústria brasileira diante do avanço de importações predatórias, que distorcem o mercado e comprometem investimentos, empregos e inovação no país”, adianta.

Ainda no primeiro dia, às 18h, Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia e presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), irá mediar o seminário Mercado de Carbono no Brasil: Regulamentação do SBCE, Papel dos Estados e impactos para a Indústria. O tema vem ganhando relevância diante das discussões sobre descarbonização e transição energética.

Participam do debate, que será realizado na Arena Conecte +, Arlinda Negreiros, gerente de Desenvolvimento Sustentável da FIEB; Artur Boaretto, coordenador geral de Finanças Verdes da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (SEV/MDIC); Priscila Pereira, especialista de Políticas e Indústria da Superintendência de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Raissa Pimentel, advogada especializada nas áreas de direito agrário, contratos imobiliários, regularização de imóveis, due diligence, inventários de bens imóveis e planejamento patrimonial; e Jean Benevides, diretor Executivo da Caixa Econômica Federal.

A programação segue na quinta-feira (dia 7), às 17h, com a participação de Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização da Braskem, no painel O novo setor elétrico brasileiro e o protagonismo da Bahia. Participam também do painel Roberto Wagner Pereira, gerente de Energia da CNI; Maria Helena Farias Monteiro, superintendente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia; Itamar Lessa, diretor de Comercialização da Casa dos Ventos e Celso Reinaldo Cavalcante Rodrigues, superintendente de Energia e Comunicações da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra). A mediação do debate será feita por Carlos Danilo Peres, especialista em Desenvolvimento Industrial.

Também no dia 7, a Braskem estará presente como uma das empresas expositoras na Feira da Empregabilidade, reforçando seu compromisso com a geração de oportunidades e o desenvolvimento de talentos na região. Já na sexta-feira (dia 8), às 14h, na Arena Conecte+, Magnólia Borges participa do painel Circularidade plástica como estratégia de crescimento e regeneração, que discutirá soluções sustentáveis e inovação no uso de materiais plásticos descartados.

No mesmo horário, só que na Arena Produza+, o assessor de Imprensa da Braskem na Bahia, Rafael Veloso, participa do talk show Como a indústria se comunica com a sociedade: o papel da assessoria de comunicação, trazendo uma reflexão sobre os desafios, estratégias e tendências da comunicação no setor industrial.