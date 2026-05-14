Concurso público da Câmara abre 168 vagas com salários de até R$ 7,4 mil

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Esther Morais
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:24
A Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos publicou edital de concurso público com 168 oportunidades, sendo oito vagas imediatas e 160 para cadastro reserva. As chances são destinadas a candidatos de níveis fundamental e médio, com salários que variam entre R$ 1.512,77 e R$ 7.460,33.
As inscrições poderão ser feitas até 15 de junho, por meio do site do IDIB, banca organizadora do certame. As taxas custam entre R$ 90 e R$ 120, banca organizadora do certame. As taxas custam entre R$ 90 e R$ 120.
As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 19 de julho. O concurso terá etapa única, composta por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Entre os cargos ofertados estão motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar legislativo, assistente administrativo e executor administrativo.
Nível fundamental
Motorista — 2 vagas + 40 cadastro reserva
Auxiliar de Serviços Gerais — 2 vagas + 40 cadastro reserva
Nível médio
Auxiliar Legislativo — 1 vaga + 20 cadastro reserva
Assistente Administrativo — 2 vagas + 40 cadastro reserva
Executor Administrativo — 1 vaga + 20 cadastro reserva
Os candidatos terão três horas para responder às questões de múltipla escolha. Para aprovação, será necessário alcançar pelo menos 50% da pontuação total e não zerar nenhuma disciplina.