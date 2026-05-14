OPORTUNIDADE

Concurso público da Câmara abre 168 vagas com salários de até R$ 7,4 mil

Certame em Goiás tem oportunidades para níveis fundamental e médio

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:24

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos publicou edital de concurso público com 168 oportunidades, sendo oito vagas imediatas e 160 para cadastro reserva. As chances são destinadas a candidatos de níveis fundamental e médio, com salários que variam entre R$ 1.512,77 e R$ 7.460,33.

As inscrições poderão ser feitas até 15 de junho, por meio do site do IDIB, banca organizadora do certame. As taxas custam entre R$ 90 e R$ 120, banca organizadora do certame. As taxas custam entre R$ 90 e R$ 120.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 19 de julho. O concurso terá etapa única, composta por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Entre os cargos ofertados estão motorista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar legislativo, assistente administrativo e executor administrativo.

Confira as vagas:

Nível fundamental

Motorista — 2 vagas + 40 cadastro reserva

Auxiliar de Serviços Gerais — 2 vagas + 40 cadastro reserva

Nível médio

Auxiliar Legislativo — 1 vaga + 20 cadastro reserva

Assistente Administrativo — 2 vagas + 40 cadastro reserva

Executor Administrativo — 1 vaga + 20 cadastro reserva