EMPREGOS E SOLUÇÕES

SENAI CIMATEC abre novas inscrições para programa que amplia a produtividade de empresas baianas

Brasil Mais Produtivo oferece consultorias até 100% subsidiadas para micro, pequenas e médias indústrias

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:28

Na Bahia, o programa já atendeu mais de 500 empresas em 31 municípios Crédito: DIVULGAÇÃO

O SENAI CIMATEC está com inscrições abertas para o novo ciclo do programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa que oferece consultorias especializadas para aumentar a eficiência industrial. Na Bahia, o programa já apresenta resultados expressivos, colocando o estado entre os destaques nacionais em ganhos de produtividade.

Segundo dados do SENAI Nacional, em 2025, o estado atingiu 60% de crescimento, superando a média nacional de 28%. Esse desempenho engloba a atuação de especialistas do SENAI CIMATEC, que realiza o diagnóstico e a consultoria especializada, aplicada à realidade produtiva das empresas atendidas.

O Brasil Mais Produtivo aplica metodologias de manufatura enxuta e práticas de eficiência energética para apoiar indústrias na redução de desperdícios e na otimização de processos, preparando as empresas para a adoção de tecnologias digitais que elevam a eficiência operacional. O programa prevê um aumento de pelo menos 20% na produtividade da manufatura e redução de 10% no consumo de energia, alcançadas por meio de consultorias especializadas e capacitações certificadas pelo SENAI CIMATEC, com foco em produtividade e redução de custos.

“Essa é uma oportunidade estratégica para micro e pequenas empresas aumentarem sua competitividade sem investimento próprio, com atendimento de alto nível e resultados mensuráveis desde os primeiros meses”, destaca Lucas Gomes, gerente de negócios do SENAI CIMATEC.

Atendimento

Na Bahia, o programa já atendeu mais de 500 empresas em 31 municípios. Para o 1º e 2º ciclos de atendimento, estão disponíveis mais de 300 vagas para micro e pequenas indústrias, com consultoria 100% subsidiada para esse público e subsídio de 70% para médias.

As inscrições devem ser feitas até 31 de maio, pelo site https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Os atendimentos estão previstos para iniciar ainda no primeiro trimestre do ano. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 99711-8656.

Perfil das empresas

Podem participar indústrias com CNAE de fabricação, com mais de cinco colaboradores e potencial de melhoria produtiva. O atendimento é realizado no chão de fábrica, por consultores do SENAI CIMATEC, com foco no aperfeiçoamento contínuo dos processos. programa oferece soluções em produtividade, gestão, otimização de processos e transformação digital.

Além do SENAI CIMATEC, o programa conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Sebrae e SENAI, bem como com fomentos da EMBRAPII, Finep, BNDES, ABDI, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e do Governo Federal.