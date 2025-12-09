Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:41
O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) denunciou, nesta terça-feira (9), o abandono de uma série de materiais escolares. Segundo o parlamentar, o material está em um galpão, no bairro da Ribeira, em Salvador, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação (SEC).
Materiais escolares abandonados em galpão do governo da Bahia
Entre os equipamentos estão carteiras, livros, instrumentos musicais, lápis, refrigeradores e ar-condicionado, conforme a denúncia do parlamentar.
De acordo com o deputado, alguns desses materiais estão neste galpão desde 2020. Outros já tem vencimento desde 2011, a exemplo de cola branca.
Leandro de Jesus afirmou que precisou do apoio policial para acessar algumas salas do galpão, após negativa da administração do local. As imagens registradas por Leandro de Jesus apontam que os equipamentos não estão guardados da forma ideal. Muitos, segundo ele, estão debaixo de sujeira, fezes animais e teias de aranha.