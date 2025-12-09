Acesse sua conta
Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos

Entre os equipamentos estão carteiras, livros, instrumentos musicais, lápis, refrigeradores e ar-condicionado, conforme a denúncia do parlamentar Leandro de Jeuss

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:41

Deputado estadual Leandro de Jesus (PL)
Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) Crédito: Agência Alba/Divulgação

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) denunciou, nesta terça-feira (9), o abandono de uma série de materiais escolares. Segundo o parlamentar, o material está em um galpão, no bairro da Ribeira, em Salvador, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação (SEC).

Entre os equipamentos estão carteiras, livros, instrumentos musicais, lápis, refrigeradores e ar-condicionado, conforme a denúncia do parlamentar.

De acordo com o deputado, alguns desses materiais estão neste galpão desde 2020. Outros já tem vencimento desde 2011, a exemplo de cola branca.

Leandro de Jesus afirmou que precisou do apoio policial para acessar algumas salas do galpão, após negativa da administração do local. As imagens registradas por Leandro de Jesus apontam que os equipamentos não estão guardados da forma ideal. Muitos, segundo ele, estão debaixo de sujeira, fezes animais e teias de aranha.

