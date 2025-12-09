POLÍTICA

Deputado denuncia abandono de materiais escolares em galpão do governo da Bahia; veja fotos

Entre os equipamentos estão carteiras, livros, instrumentos musicais, lápis, refrigeradores e ar-condicionado, conforme a denúncia do parlamentar Leandro de Jeuss

Pombo Correio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:41

Deputado estadual Leandro de Jesus (PL) Crédito: Agência Alba/Divulgação

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) denunciou, nesta terça-feira (9), o abandono de uma série de materiais escolares. Segundo o parlamentar, o material está em um galpão, no bairro da Ribeira, em Salvador, de responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação (SEC).

Materiais escolares abandonados em galpão do governo da Bahia 1 de 6

Entre os equipamentos estão carteiras, livros, instrumentos musicais, lápis, refrigeradores e ar-condicionado, conforme a denúncia do parlamentar.

De acordo com o deputado, alguns desses materiais estão neste galpão desde 2020. Outros já tem vencimento desde 2011, a exemplo de cola branca.