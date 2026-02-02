POLÍTICA

'O PT é isso: suga, chupa o sangue dos aliados, dá aquele abraço de urso e depois descarta', diz Bruno Reis sobre Coronel

Prefeito de Salvador declarou que as conversas com Coronel sobre o seu futuro político devem começar nos próximos dias

Pombo Correio

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:16

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Sora Maia/CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou nesta segunda-feira (2) que o senador Angelo Coronel, que anunciou o rompimento com o PT após ser excluído da chapa majoritária governista, foi "traído pelo partido", assim como aconteceu anteriormente com "inúmeros outros aliados da legenda que governa a Bahia há quase 20 anos".

“Tiraram o direito dele de disputar a reeleição, como fizeram com Lídice da Mata, com João Leão, com Walter Pinheiro. Eu vejo muito blá-blá-blá de que lá os aliados crescem, tem espaço…Coronel foi traído; ele é vítima nesse processo. O PT é isso: suga, chupa o sangue dos aliados, dá aquele abraço de urso e depois descarta”, disse.

Bruno Reis ressaltou que Coronel soube através da imprensa que não concorreria à reeleição no Senado, para que dois petistas pudessem compor a chapa: os ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa. “Como ocorreu com outros no passado, ele foi comunicado pela imprensa. O ex-governador (Rui Costa) estava semana passada no interior e disse que era candidato a senador, assim como Wagner, e que Jerônimo era o candidato a governador”, pontuou o prefeito da capital.

O prefeito informou que as conversas com Coronel sobre o seu futuro político devem começar nos próximos dias. “Coronel é um grande amigo; há mais de 20 anos nós temos uma amizade, uma relação. Sempre nos falamos com frequência, mas objetivamente a gente esperava o desfecho do governo”, disse.