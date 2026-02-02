POLÍTICA

ACM Neto confirma desejo de ter Coronel na sua chapa e critica PT: 'Fome de poder inacreditável'

Ex-prefeito de Salvador comentou também a possibilidade de José Ronaldo (União Brasil) integrar sua chapa nas eleições deste ano

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:15

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Sora Maia/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, confirmou nesta segunda-feira (2) que deseja contar com o senador Angelo Coronel na chapa majoritária da oposição em 2026. Durante entrevista à TV Band Bahia, ele fez duras críticas ao PT, acusando o partido de trair aliados históricos em nome de uma “fome de poder inacreditável”.

Segundo ACM Neto, a crise na base governista escancarou o comportamento do PT ao tentar impor uma chapa “puro-sangue”, desconsiderando a trajetória política de Coronel.

“A gente vê que o PT é insaciável. É uma fome de poder, da ocupação de espaços, que é uma coisa inacreditável. Eles já governam a Bahia há 20 anos, sempre com governadores do PT, agora querem fazer a chapa puro-sangue, desprezando e desconsiderando um figura do tamanho, do peso e da liderança política de Angelo Coronel, que foi dois anos presidente da Alba (Assembleia Legislativa da Bahia) e oito anos senador, dez anos ao lado deles, contribuindo, colaborando”, afirmou.

O ex-prefeito reforçou que a oposição deseja formalmente a presença de Coronel na disputa ao Senado. “Posso assegurar que o nosso desejo é ter Angelo Coronel na nossa chapa, disputando uma das vagas ao Senado ao nosso lado nas eleições de 2026”, disse.

ACM Neto fez questão de frisar que não há qualquer movimento contra o PSD nem contra a liderança do senador Otto Alencar (PSD) no partido. “É bom frisar, deixar bem claro, que ninguém está atrás do PSD, que não existe nenhuma tentativa de questionar a presidência e a liderança do senador Otto Alencar no PSD da Bahia. O nosso desejo é avançar com o senador Angelo Coronel, pelo tamanho político que ele tem, pelo serviço que presta à Bahia, pela sua liderança, pelo grupo que ele representa”, declarou.

Ele afirmou que, após os acontecimentos da última semana, já se sente à vontade para iniciar o diálogo direto com o senador Coronel, embora ainda não haja compromisso fechado.

Candidato a vice

Questionado sobre a possibilidade de o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), estar na chapa, Neto exaltou o aliado. “Seria uma alegria enorme poder contar com Zé Ronaldo, disputando eventualmente um lugar nessa chapa. Ele, por enquanto, tem mostrado que a sua prioridade, seu foco é continuar o trabalho como prefeito de Feira, mas muitas conversas ainda vão acontecer até o mês de março, quando nós vamos anunciar a nossa chapa”, declarou.