Aliados apontam José Ronaldo como possível nome para compor chapa de ACM Neto

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:01

Ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho
Ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de Carvalho Crédito: Evandro Veiga/Correio

Aliados do União Brasil apontam o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), como um dos nomes cotados para compor a chapa de ACM Neto (União Brasil) nas eleições de 2026. Segundo apurou a coluna, o gestor feirense, conhecido como Zé Ronaldo, surge como possível candidato a vice-governador na composição oposicionista.

À frente do maior colégio eleitoral do interior baiano, José Ronaldo é visto como um ativo estratégico, com forte capital político e capacidade de ampliar a presença da chapa no estado. A ideia, de acordo com aliados, é imprimir à majoritária uma marca forte de representação do interior.

Fenômeno eleitoral em Feira de Santana, o prefeito já venceu cinco vezes a disputa pelo comando da segunda maior cidade da Bahia, o que reforça seu peso no tabuleiro político de 2026.

Para o Senado, o ex-ministro João Roma (PL) é tratado como nome certo na chapa. A segunda vaga pode ficar com o senador Angelo Coronel (PSD), que, nos bastidores da política, é apontado como um nome fora da majoritária petista.

