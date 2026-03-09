DESPEDIDA

Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

DOQ American BBQ está localizado na Rua das Dálias, na Pituba

Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:01

DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades Crédito: Reprodução/Instagram

O restaurante DOQ American BBQ, localizado na Rua das Dálias, no bairro da Pituba, em Salvador, surpreendeu os clientes ao informar o encerramento das atividades nesta segunda-feira (9).

O anúncio foi feito por meio do Instagram. "A partir do dia 9 de março, o restaurante encerrará definitivamente suas atividades. Chegou a hora de nos despedirmos", diz trecho da nota, que foi publicada há dois dias.

Na ativa desde 2007, o restaurante oferecia opções variadas. Do clássico hambúrguer ao hot dog, passando por massas e pescados, a unidade tinha receitas para diferentes paladares. Entre os destaques, o famoso hambúrguer com mussarela, bacon, onion rings e molho barbecue no pão com gergelim.

Nos comentários, os clientes se despediram carinhosamente do restaurante. "Obrigado amigos pelo tempo em que vcs escreveram uma bela história de gastronomia e lazer em Salvador. Sucesso nas próximas caminhadas", escreveu um.