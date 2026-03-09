Restaurante famoso de Salvador anuncia encerramento de atividades: 'Chegou a hora'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de março de 2026 às 10:01
O restaurante DOQ American BBQ, localizado na Rua das Dálias, no bairro da Pituba, em Salvador, surpreendeu os clientes ao informar o encerramento das atividades nesta segunda-feira (9).
O anúncio foi feito por meio do Instagram. "A partir do dia 9 de março, o restaurante encerrará definitivamente suas atividades. Chegou a hora de nos despedirmos", diz trecho da nota, que foi publicada há dois dias.
Na ativa desde 2007, o restaurante oferecia opções variadas. Do clássico hambúrguer ao hot dog, passando por massas e pescados, a unidade tinha receitas para diferentes paladares. Entre os destaques, o famoso hambúrguer com mussarela, bacon, onion rings e molho barbecue no pão com gergelim.
DOQ American BBQ anuncia encerramento de atividades
Nos comentários, os clientes se despediram carinhosamente do restaurante. "Obrigado amigos pelo tempo em que vcs escreveram uma bela história de gastronomia e lazer em Salvador. Sucesso nas próximas caminhadas", escreveu um.
"Fez história, foi referência e já teve uns dos profissionais mais respeitados como inspiração pra uma geração de profissionais da gastronomia. Parabéns pela linda história escrita", disse outro.