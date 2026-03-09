MULTIPLICOU

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Outra aposta da Bahia também garantiu uma parte do prêmio principal, mas com um custo maior

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:52

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Um morador de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tirou a sorte grande e faturou um prêmio milionário de R$ 1,8 milhão no sorteio da Lotofácil realizado na noite do último sábado (7).

O jogo vencedor marcou 15 números, quantidade mínima permitida na modalidade, cuja aposta atualmente custa R$ 3,50. O registro foi feito na Casa Lotérica Feira da Sorte, no centro do município.

Outra aposta da Bahia também garantiu uma parte do prêmio principal. Um bilhete registrado em Maracás, no Vale do Jiquiriçá, na Maracás Loteria, igualmente rendeu cerca de R$ 1,8 milhão ao ganhador. Nesse caso, foram escolhidas 17 dezenas, o que elevou o valor da aposta para R$ 476.

Cada um dos dois jogos que acertaram as 15 dezenas recebeu R$ 1.832.000,33, somando R$ 3.664.000,66 destinados a apostadores baianos. Em todo o país, outras duas apostas também levaram o mesmo valor do prêmio total, que chegou a R$ 8,5 milhões. Os demais bilhetes vencedores são do Rio de Janeiro (RJ) e de Osasco (SP).

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago