Mulher desaparece após ser arrastada por enxurrada em Vitória da Conquista

Vídeo mostra momento em que casal tenta se salvar, enquanto carro é levado pela água

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:06

Uma mulher desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada durante em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira (9). O caso foi registrado na Avenida Caracas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas pela vítima. 

Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada, enquanto o carro é levado pela água. Em um certo momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a correnteza. 

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que guarnições seguem realizando buscas utilizando a técnica de varredura. Mergulhadores do 7° Batalhão de Bombeiros Militar adentraram o canal nesta segunda-feira (9). Um drone também é utilizado na operação. 

Ainda segundo a corporação, o motorista conseguiu sair pela janela e alcançar a margem em segurança. Mas a passageira, ao tentar deixar o carro, acabou sendo arrastada pela correnteza. 

