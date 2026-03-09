Mulher desaparece após ser arrastada por enxurrada em Vitória da Conquista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de março de 2026 às 20:06
Uma mulher desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada durante em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira (9). O caso foi registrado na Avenida Caracas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas pela vítima.
Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada, enquanto o carro é levado pela água. Em um certo momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a correnteza.
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que guarnições seguem realizando buscas utilizando a técnica de varredura. Mergulhadores do 7° Batalhão de Bombeiros Militar adentraram o canal nesta segunda-feira (9). Um drone também é utilizado na operação.
Ainda segundo a corporação, o motorista conseguiu sair pela janela e alcançar a margem em segurança. Mas a passageira, ao tentar deixar o carro, acabou sendo arrastada pela correnteza.