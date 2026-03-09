ALIMENTAÇÃO

Feijão lidera aumento de preços da cesta básica em Salvador; veja lista

Dados se referem ao mês de fevereiro

Entre janeiro e fevereiro deste ano, cinco dos 12 produtos que compõem a cesta básica registraram aumento nos preços médios em Salvador. O feijão carioca lidera o ranking, com alta de 10,33% de um mês para o outro. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Ao longo de fevereiro, o preço da cesta básica na capital baiana apresentou aumento de 0,27% em relação a janeiro, passando a custar R$ 617,94. Na comparação com fevereiro de 2025, o valor teve queda de 1,73%. No acumulado de 2026, a alta é de 1,72%.

Além do feijão, também tiveram aumento de preço a manteiga (1,80%), o açúcar cristal (1,60%), a banana (1,55%) e o café em pó (0,61%).

Os outros sete itens registraram queda: arroz agulhinha (-7,09%), farinha de mandioca (-1,12%), óleo de soja (-0,79%), leite integral (-0,76%), carne bovina de primeira (-0,51%), pão francês (-0,41%) e tomate (-0,18%).

Em fevereiro deste ano, o trabalhador de Salvador remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.621,00 precisou trabalhar 83 horas e 52 minutos para adquirir a cesta básica. Em janeiro de 2026, o tempo necessário havia sido de 83 horas e 38 minutos.