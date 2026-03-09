OPORTUNIDADE

Feirão Semana Minha Casa Minha Vida tem descontos de até R$ 100 mil em Salvador

Evento reunirá dez construtoras e mais de três mil unidades disponíveis

Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:23

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra Crédito: Divulgação

O Feirão Semana Minha Casa, Minha Vida começa nesta semana em Salvador com caminhão da Caixa e descontos de até R$ 100 mil. O evento, que acontecerá entre quarta-feira (11) e domingo (15), reunirá construtoras, condições especiais de financiamento e atendimento facilitado para quem pretende adquirir o primeiro imóvel.

Ao todo, o feirão reunirá dez construtoras e mais de três mil unidades disponíveis. Durante os cinco dias, o público poderá encontrar imóveis a partir de cerca de R$ 200 mil, com descontos que podem chegar a R$ 100 mil e subsídios de até R$ 55 mil por meio do programa habitacional federal.

Além das condições especiais, os visitantes também poderão contar com facilidades como entrada a partir de R$ 300, diferentes modalidades de financiamento e até transporte por aplicativo pago pela organização para ida e volta ao feirão.

O Caminhão da Caixa, uma das novidades desta edição, é uma estrutura itinerante de atendimento permite ao público realizar simulações, análise de crédito e encaminhamento de financiamento diretamente no local, facilitando a concretização dos negócios durante o evento.