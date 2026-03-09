Feirão Semana Minha Casa Minha Vida tem descontos de até R$ 100 mil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de março de 2026 às 08:23
O Feirão Semana Minha Casa, Minha Vida começa nesta semana em Salvador com caminhão da Caixa e descontos de até R$ 100 mil. O evento, que acontecerá entre quarta-feira (11) e domingo (15), reunirá construtoras, condições especiais de financiamento e atendimento facilitado para quem pretende adquirir o primeiro imóvel.
Ao todo, o feirão reunirá dez construtoras e mais de três mil unidades disponíveis. Durante os cinco dias, o público poderá encontrar imóveis a partir de cerca de R$ 200 mil, com descontos que podem chegar a R$ 100 mil e subsídios de até R$ 55 mil por meio do programa habitacional federal.
Além das condições especiais, os visitantes também poderão contar com facilidades como entrada a partir de R$ 300, diferentes modalidades de financiamento e até transporte por aplicativo pago pela organização para ida e volta ao feirão.
Minha Casa, Minha Vida
O Caminhão da Caixa, uma das novidades desta edição, é uma estrutura itinerante de atendimento permite ao público realizar simulações, análise de crédito e encaminhamento de financiamento diretamente no local, facilitando a concretização dos negócios durante o evento.
Os imóveis disponíveis estão distribuídos em diferentes bairros da capital e da Região Metropolitana, como Sussuarana, Cajazeiras, Patamares, Piatã, Pirajá e Paralela, além de municípios como Lauro de Freitas e Camaçari. Entre os empreendimentos em destaque estão o Forte São Marcelo, com unidades a partir de R$ 208 mil, o lançamento Morada Real, em Pirajá, e o residencial Alto Paralela, com 672 apartamentos e entrega prevista para 2029.