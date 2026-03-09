NOVIDADE

Salvador vai ganhar pista de skate com padrão internacional; veja onde

Acordo garante a realização de uma etapa do campeonato nacional, em Salvador, ainda em 2026

Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 07:47

Projeto do Skatepark do Subúrbio Crédito: Divulgação

Salvador vai ganhar uma pista de skate com padrão internacional em breve. Isso porque o Governo do Estado, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), assinou na sexta-feira (6) uma carta de compromisso com a World Skate e o Skate Total Urbe (STU) para o desenvolvimento do Skatepark do Subúrbio.

O equipamento será construído na orla de Praia Grande, como parte das intervenções associadas ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. O acordo também garante a realização de uma etapa do campeonato nacional, em Salvador, ainda em 2026.

A assinatura do termo ocorreu em São Paulo, durante o Skateboarding World Championships, campeonato que reúne cerca de 400 atletas de 49 países e atualmente está nas fases finais. A competição também conta pontos para o ciclo classificatório dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, reforçando o momento de grande visibilidade internacional da modalidade.

“Assinar essa carta durante o campeonato mundial, com as principais entidades da modalidade, reforça a seriedade do projeto que estamos construindo. Nosso objetivo é que Salvador tenha um skatepark preparado para grandes competições e capaz de abrir novas oportunidades para jovens do Subúrbio Ferroviário”, afirmou Eracy Lafuente, presidente do Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

O projeto do skatepark prevê a implantação de um complexo com cerca de 5 mil metros quadrados, com pistas voltadas às modalidades olímpicas Park e Street, concebidas para atender às exigências da World Skate e aos parâmetros técnicos utilizados pelo circuito profissional Skate Total Urbe (STU). A concepção das pistas considera referências presentes em circuitos frequentados por atletas de alto rendimento, entre eles nomes como Rayssa Leal, medalhista olímpica e um dos principais destaques do skate Street mundial.

Arena Multiuso

As obras da Nova Arena Multiuso de Salvador estão com 35% dos serviços concluídos e devem ser finalizadas em setembro deste ano. Com capacidade para até 16 mil pessoas, o equipamento, que está sendo construído no bairro da Boca do Rio, conta com investimento de R$ 162,9 milhões.

O projeto foi dividido em quatro pavimentos, sendo três operacionais e um técnico. “O formato foi pensado para que 100% dos assentos e lugares disponíveis sejam utilizados em qualquer tipo de evento, sem pontos cegos e áreas fechadas para eventos não esportivos”, explica Luiz Carlos de Souza, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) de Salvador.

Arena Multiuso de Salvador 1 de 10

As arquibancadas têm formato em U. No modo esporte, a arena possui capacidade para 7,3 mil pessoas e, no modo show, para 12 mil, já que as cadeiras são retráteis, possibilitando aumentar ou diminuir a quantidade de assentos a depender da modalidade esportiva ou do evento.