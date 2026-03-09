Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de março de 2026 às 12:08
Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de fraude durante a aplicação do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica Bahia 2026.2, realizado na tarde de domingo (8), em uma instituição de ensino no bairro de Pituaçu, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, o fiscal da prova percebeu inconsistências no documento de identificação apresentado pelo candidato. Ao ser abordado, o homem confessou a fraude.
Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por fraude em processo seletivo. Após os procedimentos legais e exames de praxe, o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Em nota, a organização do processo seletivo, a Strix Educação, confirmou que a equipe de fiscalização identificou que o candidato portava um documento com indícios de falsificação durante a aplicação da prova.
Segundo a instituição, o candidato foi retirado da sala, teve a participação cancelada e foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis pelas autoridades policiais.
A empresa também informou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso e que, em respeito à investigação e à proteção de dados pessoais, não divulgará informações sobre o candidato nem outros detalhes neste momento.