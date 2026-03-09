Acesse sua conta
Candidato é preso por fraude em prova de residência médica em Salvador

Homem de 31 anos foi flagrado com documento de identificação com indícios de falsificação durante seleção realizada em Pituaçu

  Esther Morais

  Esther Morais

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:08

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de fraude durante a aplicação do Processo Seletivo Unificado de Residência Médica Bahia 2026.2, realizado na tarde de domingo (8), em uma instituição de ensino no bairro de Pituaçu, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, o fiscal da prova percebeu inconsistências no documento de identificação apresentado pelo candidato. Ao ser abordado, o homem confessou a fraude.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por fraude em processo seletivo. Após os procedimentos legais e exames de praxe, o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a organização do processo seletivo, a Strix Educação, confirmou que a equipe de fiscalização identificou que o candidato portava um documento com indícios de falsificação durante a aplicação da prova.

Segundo a instituição, o candidato foi retirado da sala, teve a participação cancelada e foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis pelas autoridades policiais.

A empresa também informou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso e que, em respeito à investigação e à proteção de dados pessoais, não divulgará informações sobre o candidato nem outros detalhes neste momento.

