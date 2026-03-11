BAHIA

Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária

Maria Raquel Brito

Publicado em 11 de março de 2026 às 21:34

O dentista Gustavo Gesteira foi um dos alvos da operação Crédito: Reprodução

A Operação Peptídeos, deflagradas nesta quarta-feira (11), resultou na prisão de 13 pessoas na Bahia. A ação investiga a comercialização irregular de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, as chamadas ‘canetas emagrecedoras’.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária. Oito pessoas foram detidas em Salvador, nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, além das cidades de Lauro de Freitas (2), Feira de Santana (2) e Camaçari (1).

Um dos principais alvos da operação foi o dentista Gustavo Garrido Gesteira, apontado como o chefe do esquema. Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, em Salvador, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia.

Gustavo é um dos sócios da clínica Medicina Oral, no bairro Cidade Jardim, e sócio-administrador da Drogaria Ondina, que também foi alvo da operação nesta quarta-feira. O dentista mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo que já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado.

O dentista é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi levado à delegacia com a esposa, médica cirurgiã vascular, que supostamente assinava as receitas médicas para ele. A esposa de Gustavo não está entre os 13 presos.

De acordo com a polícia, Gustavo e o grupo vendiam as substâncias contrabandeadas através de redes sociais e aplicativos de mensagem, como Instagram e WhatsApp. As denúncias das atividades irregulares chegaram às autoridades de forma anônima.

Os clientes também podem ser penalizados, por crime de receptação ou até mesmo como participantes de associação criminosa. “Porque adquirir mercadoria que sabe ser produto de crime é crime de receptação”, explica o delegado Thiago Costa, da Delegacia de Defesa do Consumidor.

