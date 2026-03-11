MULHERES NOS JOGOS

Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres

Imersão é gratuita e acontece no Espaço Colabore; veja quando

Nauan Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:43

Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres Crédito: Divulgação

Mulheres de Salvador já podem se inscrever para a nova edição do 4rd Black XP Woman Lab, um laboratório intensivo de criação de jogos digitais. O evento, que prioriza a inclusão de jovens negras e indígenas no mercado de tecnologia, será realizado nas próximas terça (17) e quarta-feira (18), das 13h às 17h, no Espaço Colabore. A participação é totalmente gratuita.

Durante os dois dias de atividades, as participantes terão acesso a uma imersão técnica que abrange desde os fundamentos de game design até o desenvolvimento de conceitos práticos em equipe. O programa inclui mentorias especializadas para orientar os grupos na criação de projetos autorais, visando preparar novas desenvolvedoras para um mercado global em expansão.

Ao final do laboratório, as propostas serão submetidas a uma banca avaliadora. As equipes responsáveis pelas ideias mais inovadoras receberão premiações que incluem teclados mecânicos e acessos a plataformas de ensino tecnológico, como Alura e NatyPlay.

Realizado pelo Coletivo Black XP, o laboratório busca combater as desigualdades de gênero e raça no setor de inovação. Segundo os organizadores, o projeto funciona como uma porta de entrada estratégica para que mulheres ocupem espaços de liderança e criação na indústria de games, um campo historicamente marcado por baixa representatividade feminina e negra.