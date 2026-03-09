Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 6 mil bolsas para o Cervejeira Sou Eu, Ambev quer promover avanço de mulheres no setor de cervejas

Na 6ª edição, iniciativa dobra o número de vagas em relação ao ano anterior e abre inscrições em todo o país

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:17

odo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro
Todo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, anuncia a abertura das inscrições para a 6ª edição do Cervejeira Sou Eu com um marco inédito: 6 mil bolsas de estudo, o maior número já oferecido pelo programa. A iniciativa, considerada a maior do setor cervejeiro voltada exclusivamente ao público feminino, dobra o número de vagas em relação ao ano anterior, reforçando o compromisso com a participação feminina no mercado de cervejas.

Todo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro, que oferece um caminho inspirador, seja associado à gastronomia, a estabelecimentos ou a programas de mentoria. As aulas abordam temas como o histórico da cerveja no país, sua importância para a cultura, matérias-primas, etapas da produção e o mercado como um todo.

O curso integra o Bora Hub, plataforma da companhia que já impactou 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Apresentado de forma democrática, online e gratuita, é idealizado por mulheres e ministrado integralmente por um time de especialistas, sommelières e cervejeiras que compartilham não apenas conhecimento técnico, mas também experiências e vivências do universo feminino no setor.

Neste ano, o curso apresenta cinco módulos, abordando a força cultural que a cerveja tem no Brasil, critérios de qualidade, inclusão e maternidade, segurança no mercado cervejeiro e um módulo dedicado a conversas sobre equilíbrio, reforçando o compromisso com o consumo responsável da cerveja em diferentes ocasiões. Essa abordagem é importante para que novos profissionais do setor compreendam questões relacionadas a tendências, consumo e ao mercado como um todo.

“A chegada da sexta edição do Cervejeira Sou Eu demonstra nossa consciência e compromisso com o fortalecimento da presença feminina no setor cervejeiro. Neste ano, os módulos foram planejados para abranger discussões importantes que envolvem o mercado e formar profissionais cada vez mais completas e preparadas para atuar nas diversas frentes que o setor oferece”, aponta Anna Paula Alves, Diretora de Categoria Cervejeira da Ambev.

Ao final do curso, todas as participantes receberão certificado, o que amplia as oportunidades de inserção profissional no setor. As inscrições ficam abertas até 22 de março pelo link, e as aulas ocorrerão entre os dias 23 e 27 de março. Para participar e ficar por dentro de todos os detalhes, basta acessar o site da Academia da Cerveja.

Serviço:

O que: Cervejeira Sou Eu

Quando: de 23 a 27 de março

Inscrições: até dia 22 de março

Link para inscrição: Link

Valor: gratuito

Sobre a Academia da Cerveja

A Academia da Cerveja é um espaço colaborativo criado em 2020 pela Ambev para fomentar a cultura cervejeira e democratizar o conhecimento sobre a bebida, elevando o setor brasileiro à alta performance. A iniciativa representa a materialização de projetos voltados à educação cervejeira nos últimos anos e da parceria entre importantes componentes do mercado nacional e internacional, como a VLB Berlin, Escola Superior de Cerveja e Malte e Instituto Ceres. A Academia da Cerveja oferece programação de cursos cervejeiros, nos níveis básico, intermediário e avançado, nos formatos online e presencial, em sua sede física em Pinheiros, São Paulo.

Com assessoria

Tags:

Formação Profissional

Mais recentes

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
Imagem - Suzano abre vaga de emprego em Itabatã, no sul da Bahia

Suzano abre vaga de emprego em Itabatã, no sul da Bahia
Imagem - Dinheiro na mão, carrinho vazio: por que o seu salário rende cada vez menos?

Dinheiro na mão, carrinho vazio: por que o seu salário rende cada vez menos?

MAIS LIDAS

Imagem - Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia
01

Coelba abre mais de 200 vagas para Escola de Eletricistas em nove cidades da Bahia

Imagem - Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres
02

Uber passa a ter ferramenta para que usuárias possam escolher viagens com motoristas mulheres

Imagem - Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera
03

Dinheiro, oportunidades e reconhecimento surgem nesta semana (entre 9 e 15 de março) para 3 signos que entram em uma fase mais próspera

Imagem - Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador
04

Advogada é sequestrada e obrigada a fazer transferências bancárias em Salvador