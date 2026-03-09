EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com 6 mil bolsas para o Cervejeira Sou Eu, Ambev quer promover avanço de mulheres no setor de cervejas

Na 6ª edição, iniciativa dobra o número de vagas em relação ao ano anterior e abre inscrições em todo o país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 21:17

Todo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, anuncia a abertura das inscrições para a 6ª edição do Cervejeira Sou Eu com um marco inédito: 6 mil bolsas de estudo, o maior número já oferecido pelo programa. A iniciativa, considerada a maior do setor cervejeiro voltada exclusivamente ao público feminino, dobra o número de vagas em relação ao ano anterior, reforçando o compromisso com a participação feminina no mercado de cervejas.

Todo o conteúdo é voltado para quem deseja iniciar uma carreira no mundo cervejeiro, que oferece um caminho inspirador, seja associado à gastronomia, a estabelecimentos ou a programas de mentoria. As aulas abordam temas como o histórico da cerveja no país, sua importância para a cultura, matérias-primas, etapas da produção e o mercado como um todo.

O curso integra o Bora Hub, plataforma da companhia que já impactou 5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Apresentado de forma democrática, online e gratuita, é idealizado por mulheres e ministrado integralmente por um time de especialistas, sommelières e cervejeiras que compartilham não apenas conhecimento técnico, mas também experiências e vivências do universo feminino no setor.

Neste ano, o curso apresenta cinco módulos, abordando a força cultural que a cerveja tem no Brasil, critérios de qualidade, inclusão e maternidade, segurança no mercado cervejeiro e um módulo dedicado a conversas sobre equilíbrio, reforçando o compromisso com o consumo responsável da cerveja em diferentes ocasiões. Essa abordagem é importante para que novos profissionais do setor compreendam questões relacionadas a tendências, consumo e ao mercado como um todo.

“A chegada da sexta edição do Cervejeira Sou Eu demonstra nossa consciência e compromisso com o fortalecimento da presença feminina no setor cervejeiro. Neste ano, os módulos foram planejados para abranger discussões importantes que envolvem o mercado e formar profissionais cada vez mais completas e preparadas para atuar nas diversas frentes que o setor oferece”, aponta Anna Paula Alves, Diretora de Categoria Cervejeira da Ambev.

Ao final do curso, todas as participantes receberão certificado, o que amplia as oportunidades de inserção profissional no setor. As inscrições ficam abertas até 22 de março pelo link, e as aulas ocorrerão entre os dias 23 e 27 de março. Para participar e ficar por dentro de todos os detalhes, basta acessar o site da Academia da Cerveja.

Serviço:

O que: Cervejeira Sou Eu

Quando: de 23 a 27 de março

Inscrições: até dia 22 de março

Link para inscrição: Link

Valor: gratuito

Sobre a Academia da Cerveja

A Academia da Cerveja é um espaço colaborativo criado em 2020 pela Ambev para fomentar a cultura cervejeira e democratizar o conhecimento sobre a bebida, elevando o setor brasileiro à alta performance. A iniciativa representa a materialização de projetos voltados à educação cervejeira nos últimos anos e da parceria entre importantes componentes do mercado nacional e internacional, como a VLB Berlin, Escola Superior de Cerveja e Malte e Instituto Ceres. A Academia da Cerveja oferece programação de cursos cervejeiros, nos níveis básico, intermediário e avançado, nos formatos online e presencial, em sua sede física em Pinheiros, São Paulo.