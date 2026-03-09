Acesse sua conta
Suzano abre vaga de emprego em Itabatã, no sul da Bahia

Oportunidade para a função de ajudante de viveiro é destinada a moradores locais, com ensino fundamental completo e inscrições abertas até 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:58

Vaga para ajudante de viveiro, também destinada a PcD, recebe inscrições até 15 de março em unidade da empresa no município de Mucuri.
Vaga para ajudante de viveiro, também destinada a PcD, recebe inscrições até 15 de março em unidade da empresa no município de Mucuri. Crédito: Divulgação

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para uma oportunidade de trabalho no distrito de Itabatã, localizado no município de Mucuri.

A empresa oferece uma vaga para a função de Ajudante de Viveiro, com atuação presencial em Itabatã. A oportunidade também é destinada a pessoas com deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo, com comprovação por meio de histórico escolar, além de residir em Itabatã.

As inscrições podem ser feitas até 15 de março, por meio da plataforma de recrutamento da companhia.

Serviço

Vaga: Ajudante de Viveiro

Local: Itabatã, distrito de Mucuri

Inscrições: até 15 de março

Link: https://suzano.gupy.io/jobs/10950546?jobBoardSource=gupy_public_page

Tags:

Empregos

