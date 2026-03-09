ENTENDA

Mulheres poderão pedir medida protetiva de urgência em aplicativo na Bahia

Inovação será lançada nesta segunda-feira (9)

Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:30

Lançamento do aplicativo TJ-BA Zela Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) lança, nesta segunda-feira (9), o aplicativo TJBA Zela, uma ferramenta que permite às vítimas de violência doméstica solicitarem medida protetiva de urgência por meio de aplicativo.

O acesso ao aplicativo é feito por meio da conta gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze). Disponível nos sistemas operacionais iOS e Android, o app se torna mais uma porta de acesso à Justiça, com a vantagem de estar ao alcance das mãos e sem a necessidade de deslocamento.

“Se a mulher estiver sofrendo violência ou na iminência de sofrer violência, ela vai abrir esse aplicativo e lá tem um questionário reduzido, que ela pode responder rapidinho com sim ou não, com a identificação, e pode escrever ou gravar o que está querendo, qual a medida que está precisando. Aquela informação já vai ser distribuída diretamente para um juiz, e ele vai pegar o processo para despachar”, explica o Desembargador José Rotondano.

As mulheres poderão denunciar o agressor ao notar os primeiros sinais de violência, além de cadastrar três pessoas de confiança como guardiões. Elas receberão alertas por mensagem de texto (SMS), quando houver um pedido de ajuda urgente.

Ao fazer a solicitação através da ferramenta, o juiz ou a juíza tem o prazo legal de até 48 horas para apreciar o pedido. O aplicativo permite anexar vídeos, fotos, prints e áudios, que poderão ser utilizados como possíveis provas em um processo judicial.

O aplicativo disponibiliza um botão de acionamento do telefone 190, da Polícia Militar, que deve ser utilizado em caso de risco imediato. A inovação será apresentada pelo Presidente do TJ-BA, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, a partir das 14h, durante a abertura da Semana da Mulher.