Governo da Bahia exonera tenente-coronel da PM que declarou apoio a ACM Neto no Carnaval

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 13:24

André Luís Teodósio Presa
André Luís Teodósio Presa Crédito: Reprodução

O governo da Bahia exonerou o tenente-coronel André Luís Teodósio Presa da função de coordenador duas semanas após o policial declarar apoio ao pré-candidato ao governo do estado ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil.

O tenente desejou a vitória de Neto durante o Carnaval de Salvador, na passagem de um bloco no dia 19 de fevereiro. O ex-prefeito de Salvador estava em cima de um trio quando o policial, sem farda, gritou: "Pelo amor de Deus, ganha essa p*rra". O vídeo foi publicado nas redes sociais do político.

André era coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa da PM da Bahia desde março de 2023.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira (5). Na mesma edição, o estado publicou uma lista de 156 exonerações e 184 nomeações, que abrangem desde cargos técnicos e administrativos até postos de comando na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros.

