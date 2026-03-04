ACM Neto lidera disputa pelo governo da Bahia com mais de 48%, aponta pesquisa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de março de 2026 às 09:34
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lidera a corrida eleitoral pelo governo da Bahia em 2026, de acordo com a pesquisa realizada pela Séculus Análise e Pesquisa, encomendada pelo Bahia Notícias. Neto aparece com 48,28% das intenções voto, frente a 31,15% do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Esse é o primeiro levantamento da Séculus neste ano sobre a disputa estadual. Ao todo, a pesquisa ouviu 1.535 entrevistados em 72 municípios baianos.
José Carlos Aleluia (Novo) aparece com 0,65% das intenções de voto, seguido de Ronaldo Mansul (PSol), com 0,52%. Não souberam ou não opinaram 9,93% dos eleitores, enquanto 9,47% indicaram votar branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados.
A pesquisa da Séculus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob nº BA-09740/2026 e possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.