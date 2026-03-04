Acesse sua conta
Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Pipoca foi escolhido pelo público para 'sair' do reality show no Paredão Falso

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 07:05

Breno no BBB 26
Breno no BBB 26 Crédito: BBB/Reprodução

Breno foi o escolhido pelo público para ser 'eliminado' do BBB 26 durante o Paredão Falso. Ele foi enviado ao Quarto Secreto na noite de terça-feira (3) e já tem data para retornar ao confinamento com os demais brothers.

O participante retornará à casa do Big Brother Brasil nesta quarta-feira (4), durante o programa ao vivo. Antes, ele receberá a visita de Juliano Floss, que também voltará para o confinamento com Breno. 

O Pipoca derrotou Alberto Cowboy e Jordana, com 54,66% dos votos no Paredão Falso. Com isso, foi para o Quarto Secreto, onde pode assistir, de forma limitada, à casa do programa. "Não, não, pera aí. Não é o que eu estou pensando. Meu coração deve bater agora forte", comemorou ele quando descobriu que não havia sido eliminado do programa.

Breno teve o direito de escolher um brother para acompanhá-lo no Quarto Secreto, e escolheu Juliano.

