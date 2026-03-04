BBB 26

BBB 26: Breno escolhe Juliano Floss para ir ao Quarto Secreto

Brother optou por dançarino como companheiro na dinâmica

Após escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto do BBB 26, na terça-feira (3), Breno optou por Juliano Floss para ser sua companhia durante a estadia no cômodo especial. A dinâmica foi explicada ao Pipoca pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"Você foi escolhido pelo público pra vir pro Quarto Secreto. Aproveite pra rever sua trajetória, estratégias, pensar em novos movimentos... Você vai ter a chance de observar a casa sem ninguém lá dentro suspeitar que você está assistindo e vai assistir como se fosse um telespectador: aí terá imagens à sua disposição e vai abrir o áudio quando achar a hora certa", disse Tadeu.

Em seguida, o apresentador fez um pedido ao participante: "O Quarto Secreto vai ter hóspede em dobro. Você vai escolher um participante para viver essa experiência ao seu lado". Breno, então, decidiu chamar Juliano Floss para ir ao cômodo. "Tá bom. Então, aguarde. A qualquer momento, Juliano vai te fazer uma visitinha aí", avisou Tadeu.