MAIS UMA POLÊMICA

Ex-esposa acusa nadador envolvido em escândalo na Rio-2016 de traí-la durante a gravidez

Ryan Lochte chamou a atenção há 10 anos por mentir sobre assalto e sair fugido do Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:54

Ryan Lochte e a ex-esposa, Kayla Reid Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-nadador norte-americano Ryan Lochte voltou ao centro de uma polêmica após declarações feitas por sua ex-esposa, Kayla Rae Reid. Em episódio do podcast "The Comeback Era", divulgado na segunda-feira (2), a corretora de imóveis afirmou que foi traída durante a gravidez e também no período pós-parto.

O assunto veio à tona quando Caroline Lunny, que apresenta o programa ao lado de Reid, chamou a atual namorada de Ryan, Molly Gillihan, de "amante" dele. "Seu marido tecnicamente já está morando com a namorada dele", falou, fazendo referência ao extenso processo de divórcio ainda não finalizado.

"Estou tão feliz por ele", Reid respondeu ironicamente. "Eles estão sendo felizes juntos há muito tempo. Por muitos anos", completou.

Ryan e Kayla foram casados entre 2018 e 2025 e são pais de três filhos: Caiden, de 8 anos, Liv, de 6, e Georgia, de 2. Segundo Reid, as infidelidades teriam ocorrido justamente em fases em que ela se sentia mais vulnerável.

"Infelizmente, acontecia muito. Percebi que aconteceu enquanto eu estava grávida ou no pós-parto. Você está em um momento tão vulnerável, se sente tão desconfortável no próprio corpo. Tudo que você quer é se sentir bonita, amada e cuidada. Mas ele estava pescando em outro lugar", relatou ela, que disse ter "medo de namorar" novamente por causa das constantes traições de seu antigo parceiro.

O relacionamento entre os dois começou pouco depois dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. O noivado foi anunciado em outubro daquele ano, dois meses após o nadador protagonizar um dos episódios mais controversos de sua carreira (leia mais abaixo). O casamento aconteceu em 2018 e, sete anos depois, veio o pedido de separação, seguido de trocas públicas de indiretas e disputa judicial.

Quando o fim da união foi tornado público, Reid já havia indicado que atravessava um período “doloroso” e “desafiador”. Lochte, que foi visto pouco tempo depois com Gillihan, negou que o novo relacionamento tenha começado enquanto ainda estava casado.

Ao longo da carreira, o ex-nadador conquistou 12 medalhas olímpicas, sendo cinco de ouro, duas de prata e cinco de bronze, nos Jogos de Pequim, Londres e Rio.

O escândalo que marcou a Rio-2016 e a queda na carreira

Durante a Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Lochte afirmou ter sido vítima de um assalto em um posto de gasolina ao lado de outros nadadores dos Estados Unidos, após saírem de uma festa. A versão, no entanto, foi desmentida após investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Imagens de segurança e depoimentos de funcionários indicaram que o grupo havia depredado um banheiro. Eles foram impedidos de deixar o local pelos seguranças, que queriam que os atletas pagassem pelo prejuízo. Posteriormente, alguns dos nadadores admitiram que estavam bêbados.

Dois dos atletas chegaram a ser retirados de dentro de um avião, prestes a deixar o país, para prestar depoimento. Lochte deixou o Brasil antes de ser ouvido e, posteriormente, admitiu que mentiu, pedindo desculpas públicas. "Quero pedir desculpas pelo meu comportamento na semana passada – por não ter sido mais cuidadoso e sincero na forma como descrevi os eventos daquela manhã", diz um trecho da carta de Lochte divulgada na época.

Ele foi indiciado por falsa comunicação de crime, tornou-se réu em 2018 e viu o processo ser arquivado em 2021 após a prescrição. O episódio custou contratos publicitários e resultou em suspensão de 10 meses das competições. Não conseguiu se classificar para as Olimpíadas seguintes, em 2021 e 2024, e ainda enfrentou uma punição por doping em 2018. Sua carreira se resumiu a participações em reality shows nos EUA.