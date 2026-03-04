Acesse sua conta
Universo envia alívio e respostas hoje (04 de março) para 4 signos após o caos do eclipse

Se a tempestade de ontem te deixou exausto, a Lua em Libra chega como um bálsamo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:09

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O eclipse passou, mas a sensação de "ressaca emocional" ainda pode estar presente. A boa notícia é que o céu hoje decidiu nos dar uma trégua. Com o ingresso da Lua em Libra, saímos daquela cobrança excessiva de Virgem para um estado de espírito muito mais leve e diplomático.

Eclipse em Virgem: 4 signos encerram um ciclo difícil e começam uma virada poderosa na carreira (3 de março)

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Um sinal poderoso muda o rumo de Touro, Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (4 de março) e traz revelações inesperadas

Hoje (4 de março), o dia pede organização emocional, conversas curativas e decisões mais conscientes para os 12 signos

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Para os signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, o dia marca um ponto de virada: o que era conflito vira acordo. É o momento de sentar, conversar e perceber que as respostas que você tanto buscava no meio da confusão de ontem aparecem agora, no silêncio e na gentileza.

Se você sentia que o mundo estava contra você, hoje o vento começa a soprar a favor. Aproveite para mediar aquela situação pendente; o universo está te dando a "caneta" para escrever um final harmonioso.

