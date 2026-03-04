Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 09:09
O eclipse passou, mas a sensação de "ressaca emocional" ainda pode estar presente. A boa notícia é que o céu hoje decidiu nos dar uma trégua. Com o ingresso da Lua em Libra, saímos daquela cobrança excessiva de Virgem para um estado de espírito muito mais leve e diplomático.
Para os signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, o dia marca um ponto de virada: o que era conflito vira acordo. É o momento de sentar, conversar e perceber que as respostas que você tanto buscava no meio da confusão de ontem aparecem agora, no silêncio e na gentileza.
Se você sentia que o mundo estava contra você, hoje o vento começa a soprar a favor. Aproveite para mediar aquela situação pendente; o universo está te dando a "caneta" para escrever um final harmonioso.