ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (04 de março) para 4 signos após o caos do eclipse

Se a tempestade de ontem te deixou exausto, a Lua em Libra chega como um bálsamo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:09

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O eclipse passou, mas a sensação de "ressaca emocional" ainda pode estar presente. A boa notícia é que o céu hoje decidiu nos dar uma trégua. Com o ingresso da Lua em Libra, saímos daquela cobrança excessiva de Virgem para um estado de espírito muito mais leve e diplomático.



Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Para os signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, o dia marca um ponto de virada: o que era conflito vira acordo. É o momento de sentar, conversar e perceber que as respostas que você tanto buscava no meio da confusão de ontem aparecem agora, no silêncio e na gentileza.