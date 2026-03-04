Hoje (4 de março), o dia pede organização emocional, conversas curativas e decisões mais conscientes para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de março de 2026 às 03:00
A energia do dia de hoje, 4 de março, marca uma virada sutil, mas poderosa. O momento favorece clareza prática, enquanto influências retrógradas continuam exigindo revisão, paciência e atenção aos detalhes. Não é um dia de grandes impulsos, e sim de pequenos ajustes que fazem enorme diferença no longo prazo. Organizar a agenda, revisar planos, cuidar do corpo e ter conversas honestas são atitudes que alinham o presente com o futuro que você deseja construir. Veja a previsão do site "The Economic Times".
Áries
A energia de hoje tira você do impulso e coloca foco na disciplina. No trabalho, revisar processos e corrigir falhas será mais produtivo do que iniciar algo novo. No amor, cuidado com respostas atravessadas.
Dica cósmica: controle a pressa e transforme energia em estratégia.
Touro
Criatividade com responsabilidade é o equilíbrio do dia. Profissionalmente, agir nos bastidores pode render mais do que buscar reconhecimento imediato. No campo afetivo, pequenos gestos dizem muito.
Dica cósmica: constância vale mais do que intensidade momentânea.
Gêmeos
Hoje o foco recai sobre casa, família e estabilidade emocional. Resolver pendências antigas traz leveza mental. Evite dispersão e finalize o que já começou.
Dica cósmica: organizar o espaço ajuda a organizar a mente.
Câncer
A comunicação ganha destaque, mas exige cautela. Fale com clareza, sem exageros. No trabalho, sua habilidade de lidar com detalhes será valorizada.
Dica cósmica: escolha palavras que construam, não que desgastem.
Leão
Questões financeiras pedem atenção e realismo. Evite gastos por impulso e reveja prioridades. Nos relacionamentos, ouvir mais pode evitar conflitos desnecessários.
Dica cósmica: liderança também é saber ceder quando necessário.
Virgem
Você sente tudo de forma mais intensa e consciente. É um ótimo momento para reorganizar metas e cuidar da saúde. Conversas sinceras trazem alívio.
Dica cósmica: pequenas melhorias diárias constroem grandes mudanças.
Libra
O dia pede recolhimento estratégico. Nem toda batalha precisa ser enfrentada agora. Priorize descanso e equilíbrio emocional antes de tomar decisões importantes.
Dica cósmica: silêncio pode ser sua maior proteção.
Escorpião
Amizades e projetos coletivos ganham força, mas exigem alinhamento real de expectativas. Evite jogos emocionais. Transparência fortalece vínculos.
Dica cósmica: cooperação é mais poderosa do que controle.
Sagitário
Responsabilidades profissionais se destacam. Hoje é dia de mostrar maturidade e organização. Atenção a detalhes técnicos e mensagens enviadas.
Dica cósmica: foco transforma potencial em conquista.
Capricórnio
Planos de longo prazo passam por revisão. Pode surgir vontade de expandir horizontes, mas com prudência. No amor, conversas profundas fortalecem laços.
Dica cósmica: crescer exige revisar crenças antigas.
Aquário
Assuntos emocionais e financeiros compartilhados pedem clareza. Evite decisões apressadas. No campo afetivo, intensidade precisa vir acompanhada de diálogo.
Dica cósmica: profundidade não combina com impulsividade.
Peixes
Relacionamentos entram em pauta. Ajustes são necessários para manter equilíbrio e respeito mútuo. No trabalho, parceria será essencial para avançar.
Dica cósmica: harmonia nasce quando há verdade e escuta ativa.