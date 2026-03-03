VEJA FOTOS INÉDITAS

Como é o cenário do ‘Em Família’, novo programa de Eliana na Globo

A apresentadora mostra os detalhes do estúdio inédito, com dois palcos e proposta que valoriza as famílias brasileiras

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:45

Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo Crédito: Fabiano Battaglin/gshow

A apresentadora Eliana abriu as portas do estúdio e revelou, nesta terça-feira (3), os detalhes de seu novo programa na TV Globo. A atração, intitulada Em Família com Eliana, estreia no próximo dia 15 de março e promete reunir diferentes histórias e tradições brasileiras nas tardes de domingo.

Durante o encontro com a imprensa, em São Paulo, a apresentadora apresentou o cenário inédito, que conta com dois palcos, um deles em formato de casa, além de telões móveis que se transformam ao longo da exibição. A proposta é criar um ambiente acolhedor e dinâmico, reforçando o clima familiar que dá nome ao programa.

Empolgada com a nova fase, Eliana destacou que, pela primeira vez, colocará famílias como protagonistas em cena. Segundo ela, o projeto busca representar “vários Brasis”, valorizando a diversidade cultural do país por meio da música, de encontros com artistas de tradição musical e de histórias inspiradoras.