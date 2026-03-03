Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é o cenário do ‘Em Família’, novo programa de Eliana na Globo

A apresentadora mostra os detalhes do estúdio inédito, com dois palcos e proposta que valoriza as famílias brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:45

Eliana
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo Crédito: Fabiano Battaglin/gshow

A apresentadora Eliana abriu as portas do estúdio e revelou, nesta terça-feira (3), os detalhes de seu novo programa na TV Globo. A atração, intitulada Em Família com Eliana, estreia no próximo dia 15 de março e promete reunir diferentes histórias e tradições brasileiras nas tardes de domingo.

Durante o encontro com a imprensa, em São Paulo, a apresentadora apresentou o cenário inédito, que conta com dois palcos, um deles em formato de casa, além de telões móveis que se transformam ao longo da exibição. A proposta é criar um ambiente acolhedor e dinâmico, reforçando o clima familiar que dá nome ao programa.

Cenário do “Em Família com Eliana”

Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow
1 de 7
Eliana revela bastidores e detalhes do cenário de seu novo programa na Globo por Fabiano Battaglin/gshow

Empolgada com a nova fase, Eliana destacou que, pela primeira vez, colocará famílias como protagonistas em cena. Segundo ela, o projeto busca representar “vários Brasis”, valorizando a diversidade cultural do país por meio da música, de encontros com artistas de tradição musical e de histórias inspiradoras.

A apresentadora também revelou que se emocionou ao conhecer o formato. “Tem tudo a ver comigo. Quero me conectar com as famílias e trazer meu DNA”, afirmou. A expectativa é que a atração misture momentos de emoção, diversão e identificação para públicos de todas as idades.

Leia mais

Imagem - Duas semanas após infarto, Herson Capri retorna ao trabalho: 'Teatro cura'

Duas semanas após infarto, Herson Capri retorna ao trabalho: 'Teatro cura'

Imagem - BBB 26: Breno critica Ana Paula Renault e dispara: ‘Confio mais no Babu’

BBB 26: Breno critica Ana Paula Renault e dispara: ‘Confio mais no Babu’

Imagem - Como é a mansão de Ary Fontoura, com jardim amplo e coleção de 7 mil DVDs

Como é a mansão de Ary Fontoura, com jardim amplo e coleção de 7 mil DVDs

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
Imagem - Breno é eliminado no Paredão falso e vai para o Quarto Secreto no BBB 26

Breno é eliminado no Paredão falso e vai para o Quarto Secreto no BBB 26
Imagem - Eclipse Lunar em Virgem promete 'limpeza' nas finanças e decisões de 2 signos ainda hoje (3 de março)

Eclipse Lunar em Virgem promete 'limpeza' nas finanças e decisões de 2 signos ainda hoje (3 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal
01

Policial militar morre ao ver acidente fatal da filha em avenida do Distrito Federal

Imagem - Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte
02

Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
03

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação
04

Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação