Como é o cenário do ‘Em Família’, novo programa de Eliana na Globo

Heider Sacramento
Publicado em 3 de março de 2026 às 22:45
A apresentadora Eliana abriu as portas do estúdio e revelou, nesta terça-feira (3), os detalhes de seu novo programa na TV Globo. A atração, intitulada Em Família com Eliana, estreia no próximo dia 15 de março e promete reunir diferentes histórias e tradições brasileiras nas tardes de domingo.
Durante o encontro com a imprensa, em São Paulo, a apresentadora apresentou o cenário inédito, que conta com dois palcos, um deles em formato de casa, além de telões móveis que se transformam ao longo da exibição. A proposta é criar um ambiente acolhedor e dinâmico, reforçando o clima familiar que dá nome ao programa.
Cenário do “Em Família com Eliana”
Empolgada com a nova fase, Eliana destacou que, pela primeira vez, colocará famílias como protagonistas em cena. Segundo ela, o projeto busca representar “vários Brasis”, valorizando a diversidade cultural do país por meio da música, de encontros com artistas de tradição musical e de histórias inspiradoras.
A apresentadora também revelou que se emocionou ao conhecer o formato. “Tem tudo a ver comigo. Quero me conectar com as famílias e trazer meu DNA”, afirmou. A expectativa é que a atração misture momentos de emoção, diversão e identificação para públicos de todas as idades.