Eclipse Lunar em Virgem promete 'limpeza' nas finanças e decisões de 2 signos ainda hoje (3 de março)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 22:22
Hoje, dia 3 de março de 2026, o céu interrompe o ritmo comum para uma 'auditoria' geral. O eclipse lunar em Virgem é um acelerador que nos obriga a olhar para os detalhes que ignoramos.
No trabalho, contratos e pendências financeiras chegam a um ápice, especialmente para Touro e Capricórnio, que verão resultados concretos de esforços passados.
Não tente controlar o caos com emoção; o momento pede discernimento. Se algo sair da sua vida hoje, seja um contrato, um gasto extra ou um hábito, deixe ir. O eclipse está apenas abrindo espaço para o que é mais eficiente e verdadeiro.