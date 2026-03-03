Acesse sua conta
Eclipse Lunar em Virgem promete 'limpeza' nas finanças e decisões de 2 signos ainda hoje (3 de março)

Saiba como o alinhamento entre espírito e matéria vai influenciar o bolso e a rotina

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 3 de março de 2026, o céu interrompe o ritmo comum para uma 'auditoria' geral. O eclipse lunar em Virgem é um acelerador que nos obriga a olhar para os detalhes que ignoramos.

No trabalho, contratos e pendências financeiras chegam a um ápice, especialmente para Touro e Capricórnio, que verão resultados concretos de esforços passados.

Não tente controlar o caos com emoção; o momento pede discernimento. Se algo sair da sua vida hoje, seja um contrato, um gasto extra ou um hábito, deixe ir. O eclipse está apenas abrindo espaço para o que é mais eficiente e verdadeiro. 

