ASTROLOGIA

Eclipse Lunar em Virgem promete 'limpeza' nas finanças e decisões de 2 signos ainda hoje (3 de março)

Saiba como o alinhamento entre espírito e matéria vai influenciar o bolso e a rotina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 3 de março de 2026, o céu interrompe o ritmo comum para uma 'auditoria' geral. O eclipse lunar em Virgem é um acelerador que nos obriga a olhar para os detalhes que ignoramos.

No trabalho, contratos e pendências financeiras chegam a um ápice, especialmente para Touro e Capricórnio, que verão resultados concretos de esforços passados.



