Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:16

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você é do tipo que acredita em sinais, abra bem os olhos. Esta terça-feira, 3 de março de 2026, traz um dos eventos astrológicos mais impactantes do ano: um Eclipse Lunar no signo de Virgem. Na astrologia, eclipses são como "atalhos do destino", eles apressam o que teria que acontecer e colocam as coisas no devido lugar.

Como esse fenômeno acontece no eixo Virgem-Peixes, o recado do universo é claro: pare de sonhar acordado e comece a organizar a sua sorte. É o momento de equilibrar a intuição com a técnica. Aquele palpite que parece vir do nada hoje tem um peso extra. O eclipse pede discernimento, então escolha seus números com calma, mas não deixe a oportunidade passar.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



O eclipse chacoalha sua rotina. Sabe aquele hábito que trava sua produtividade? É hora de descartar. No trabalho, o fim de um projeto abre espaço para algo muito mais rentável. No amor, foque nos gestos práticos do dia a dia. Números da sorte: 6, 24, 42

Touro (20/04 a 20/05)

Chega de incertezas. O eclipse traz a verdade para os seus romances. No lado profissional, sua criatividade precisa de um "banho de loja" e mais método. Revisar seus projetos autorais agora vai garantir frutos gordos no futuro. Números da sorte: 5, 14, 50

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco hoje é o seu "porto seguro". Questões de família ou imóveis chegam a um desfecho. No trabalho, você terá que equilibrar as demandas de casa com a carreira. Resolva tudo com praticidade e sem drama. Números da Sorte: 3, 18, 36



Câncer (21/06 a 22/07)

Cuidado com o que diz. O eclipse ativa sua comunicação, então seja direto, mas carinhoso. No trabalho, contratos e papéis importantes ganham agilidade. Uma notícia inesperada pode mudar seu roteiro hoje. Números da sorte: 12, 21, 48

Leão (23/07 a 22/08)

Hora de rever o que realmente tem valor para você. O eclipse ilumina seu setor financeiro de forma positiva, trazendo desfechos sobre pagamentos ou novas formas de lucrar. A estabilidade emocional hoje depende do bolso em ordem. Números da sorte: 8, 17, 55

Virgem (23/08 a 22/09)

Você é o centro das atenções. O eclipse acontece no seu signo, marcando um renascimento. É hora de abandonar métodos antigos e colher o que plantou. Sua imagem profissional vai passar por uma transformação poderosa. Números da sorte: 1, 10, 22

Libra (23/09 a 22/10)

O dia pede silêncio e bastidores. Você pode descobrir algo que estava oculto, o que te ajudará a curar padrões do passado. No trabalho, confie cegamente na sua intuição para fechar parcerias. Números da sorte: 9, 27, 45

Escorpião (23/10 a 21/11)

Filtre suas amizades. O eclipse revela quem corre ao seu lado de verdade. No profissional, um projeto coletivo chega ao ápice. É o momento de ver se seus sonhos de longo prazo têm base na realidade. Números da sorte: 11, 29, 33



Sagitário (22/11 a 21/12)

O ápice da sua carreira chegou. O eclipse ilumina sua imagem pública e pode trazer uma mudança de cargo ou o fim vitorioso de um projeto. No amor, busque alguém que consiga acompanhar o seu passo. Números da sorte: 4, 20, 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Sua visão de mundo está se expandindo. Assuntos jurídicos ou acadêmicos chegam a um ponto final hoje. No amor, o desejo é de aventura: que tal planejar uma viagem internacional com o par? Números da sorte: 7, 16, 31

Aquário (20/01 a 18/02)



O eclipse pede uma "limpeza" profunda na alma. É hora de encarar verdades na intimidade. No financeiro, questões de heranças, impostos ou dinheiro de terceiros podem ser resolvidas com a sua inteligência. Números da sorte: 13, 35, 44