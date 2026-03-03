Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 12:16
Se você é do tipo que acredita em sinais, abra bem os olhos. Esta terça-feira, 3 de março de 2026, traz um dos eventos astrológicos mais impactantes do ano: um Eclipse Lunar no signo de Virgem. Na astrologia, eclipses são como "atalhos do destino", eles apressam o que teria que acontecer e colocam as coisas no devido lugar.
Como esse fenômeno acontece no eixo Virgem-Peixes, o recado do universo é claro: pare de sonhar acordado e comece a organizar a sua sorte. É o momento de equilibrar a intuição com a técnica. Aquele palpite que parece vir do nada hoje tem um peso extra. O eclipse pede discernimento, então escolha seus números com calma, mas não deixe a oportunidade passar.
