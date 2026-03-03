Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (3) para mudar de vida

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:16

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você é do tipo que acredita em sinais, abra bem os olhos. Esta terça-feira, 3 de março de 2026, traz um dos eventos astrológicos mais impactantes do ano: um Eclipse Lunar no signo de Virgem. Na astrologia, eclipses são como "atalhos do destino", eles apressam o que teria que acontecer e colocam as coisas no devido lugar.

Como esse fenômeno acontece no eixo Virgem-Peixes, o recado do universo é claro: pare de sonhar acordado e comece a organizar a sua sorte. É o momento de equilibrar a intuição com a técnica. Aquele palpite que parece vir do nada hoje tem um peso extra. O eclipse pede discernimento, então escolha seus números com calma, mas não deixe a oportunidade passar.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe mostra nova tatuagem em região íntima e rebate boatos; confira

Zé Felipe mostra nova tatuagem em região íntima e rebate boatos; confira

Imagem - Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Imagem - Após término, Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: 'Amor não acaba'

Após término, Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: 'Amor não acaba'

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • O eclipse chacoalha sua rotina. Sabe aquele hábito que trava sua produtividade? É hora de descartar. No trabalho, o fim de um projeto abre espaço para algo muito mais rentável. No amor, foque nos gestos práticos do dia a dia.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Chega de incertezas. O eclipse traz a verdade para os seus romances. No lado profissional, sua criatividade precisa de um "banho de loja" e mais método. Revisar seus projetos autorais agora vai garantir frutos gordos no futuro.
  • Números da sorte: 5, 14, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco hoje é o seu "porto seguro". Questões de família ou imóveis chegam a um desfecho. No trabalho, você terá que equilibrar as demandas de casa com a carreira. Resolva tudo com praticidade e sem drama.
  • Números da Sorte: 3, 18, 36

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Cuidado com o que diz. O eclipse ativa sua comunicação, então seja direto, mas carinhoso. No trabalho, contratos e papéis importantes ganham agilidade. Uma notícia inesperada pode mudar seu roteiro hoje.
  • Números da sorte: 12, 21, 48

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

Cor e número da sorte de hoje (3 de março): planejamento financeiro exige mais lógica e menos impulso

Imagem - O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

Imagem - Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

Um presente poderoso chega hoje (3 de março) para Câncer, Sagitário, Capricórnio e Peixes e muda a forma como eles lidam com a própria vida

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hora de rever o que realmente tem valor para você. O eclipse ilumina seu setor financeiro de forma positiva, trazendo desfechos sobre pagamentos ou novas formas de lucrar. A estabilidade emocional hoje depende do bolso em ordem.
  • Números da sorte: 8, 17, 55

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você é o centro das atenções. O eclipse acontece no seu signo, marcando um renascimento. É hora de abandonar métodos antigos e colher o que plantou. Sua imagem profissional vai passar por uma transformação poderosa.
  • Números da sorte: 1, 10, 22

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia pede silêncio e bastidores. Você pode descobrir algo que estava oculto, o que te ajudará a curar padrões do passado. No trabalho, confie cegamente na sua intuição para fechar parcerias.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Filtre suas amizades. O eclipse revela quem corre ao seu lado de verdade. No profissional, um projeto coletivo chega ao ápice. É o momento de ver se seus sonhos de longo prazo têm base na realidade.
  • Números da sorte: 11, 29, 33

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O ápice da sua carreira chegou. O eclipse ilumina sua imagem pública e pode trazer uma mudança de cargo ou o fim vitorioso de um projeto. No amor, busque alguém que consiga acompanhar o seu passo.
  • Números da sorte: 4, 20, 60

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Sua visão de mundo está se expandindo. Assuntos jurídicos ou acadêmicos chegam a um ponto final hoje. No amor, o desejo é de aventura: que tal planejar uma viagem internacional com o par?
  • Números da sorte: 7,  16, 31

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • O eclipse pede uma "limpeza" profunda na alma. É hora de encarar verdades na intimidade. No financeiro, questões de heranças, impostos ou dinheiro de terceiros podem ser resolvidas com a sua inteligência.
  • Números da sorte: 13, 35, 44

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O foco total está nas suas parcerias. Um casamento ou sociedade profissional chega a um ponto de decisão crucial. Seja prático e racional, mesmo que o seu coração de peixinho queira fantasiar.
  • Números da sorte: 2, 19, 28

Leia mais

Imagem - Andressa Urach surpreende marido com presente feito de sangue menstrual: 'Símbolo de fertilidade'

Andressa Urach surpreende marido com presente feito de sangue menstrual: 'Símbolo de fertilidade'

Imagem - Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Imagem - Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
Imagem - Prefeito de Manaus copia declaração de amor feita por Marcus Buaiz para Isis Valverde

Prefeito de Manaus copia declaração de amor feita por Marcus Buaiz para Isis Valverde
Imagem - O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

O dia de hoje (3 de março) marca um antes e depois brutal para 3 signos que vinham acumulando frustrações

MAIS LIDAS

Imagem - Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram
01

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'
03

Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
04

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna