Após término, Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: 'Amor não acaba'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de março de 2026 às 12:59
Diogo Nogueira emocionou o público no Vivo Rio na noite de domingo (1), ao falar abertamente sobre Paolla Oliveira durante a estreia do show 'Infinito Samba', no Rio de Janeiro.
Antes de interpretar 'Flor de Canã', canção composta no início do relacionamento com a atriz, o sambista fez questão de deixar uma mensagem que arrancou gritos e aplausos da plateia: "O amor não acaba, ele apenas se transforma".
Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show
Diogo contou que escreveu a música quando estava começando uma das grandes histórias de amor de sua vida. E, segundo ele, não faria sentido cantar sem prestar homenagem à atriz. Enquanto a canção ecoava pelo espaço, imagens do casal eram exibidas no telão, tornando o momento ainda mais simbólico.
O relacionamento de cinco anos chegou ao fim em dezembro de 2025, mas os dois mostram que o carinho permanece. Durante o Carnaval de 2026, Paolla comentou publicamente sobre o término e reforçou que a separação foi do casal, não da admiração e do respeito que continuam nutrindo um pelo outro.
Na mesma ocasião, a atriz também rebateu rumores que circularam após o fim da relação. Segundo ela, surgiram especulações de todos os tipos, de supostas traições a procedimentos estéticos íntimos. Paolla classificou as histórias como exageradas e disse que a quantidade de versões desencontradas tornou impossível responder a todas.
Mesmo com o fim do namoro, os dois seguem se acompanhando nas redes sociais e trocando interações públicas. Após o show, por exemplo, Paolla comentou com emojis carinhosos em uma publicação do cantor.
No vídeo compartilhado por Diogo, ele aparece no palco ao lado do filho, Davi Nogueira, de 19 anos, em um momento familiar que também emocionou os fãs.