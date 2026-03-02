FAMOSOS

Após término, Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: 'Amor não acaba'

Durante apresentação no Rio, músico cantou música feita para a atriz

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:59

Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show Crédito: Reprodução/X

Diogo Nogueira emocionou o público no Vivo Rio na noite de domingo (1), ao falar abertamente sobre Paolla Oliveira durante a estreia do show 'Infinito Samba', no Rio de Janeiro.

Antes de interpretar 'Flor de Canã', canção composta no início do relacionamento com a atriz, o sambista fez questão de deixar uma mensagem que arrancou gritos e aplausos da plateia: "O amor não acaba, ele apenas se transforma".

Diogo contou que escreveu a música quando estava começando uma das grandes histórias de amor de sua vida. E, segundo ele, não faria sentido cantar sem prestar homenagem à atriz. Enquanto a canção ecoava pelo espaço, imagens do casal eram exibidas no telão, tornando o momento ainda mais simbólico.

O relacionamento de cinco anos chegou ao fim em dezembro de 2025, mas os dois mostram que o carinho permanece. Durante o Carnaval de 2026, Paolla comentou publicamente sobre o término e reforçou que a separação foi do casal, não da admiração e do respeito que continuam nutrindo um pelo outro.

Na mesma ocasião, a atriz também rebateu rumores que circularam após o fim da relação. Segundo ela, surgiram especulações de todos os tipos, de supostas traições a procedimentos estéticos íntimos. Paolla classificou as histórias como exageradas e disse que a quantidade de versões desencontradas tornou impossível responder a todas.

Mesmo com o fim do namoro, os dois seguem se acompanhando nas redes sociais e trocando interações públicas. Após o show, por exemplo, Paolla comentou com emojis carinhosos em uma publicação do cantor.