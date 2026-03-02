Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após término, Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: 'Amor não acaba'

Durante apresentação no Rio, músico cantou música feita para a atriz

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:59

Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show
Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show Crédito: Reprodução/X

Diogo Nogueira emocionou o público no Vivo Rio na noite de domingo (1), ao falar abertamente sobre Paolla Oliveira durante a estreia do show 'Infinito Samba', no Rio de Janeiro.

Antes de interpretar 'Flor de Canã', canção composta no início do relacionamento com a atriz, o sambista fez questão de deixar uma mensagem que arrancou gritos e aplausos da plateia: "O amor não acaba, ele apenas se transforma". 

Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show

Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show por Reprodução/X
Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show por Reprodução/X
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira terminaram o relacionamento em dezembro de 2025 por Reprodução | Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução | Instagram
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira comentou em publicação de Diogo Nogueira por Reprodução
Paolla Oliveira comentou em publicação de Diogo Nogueira por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira cuidavam de 18 pets juntos por Reprodução
Paolla Oliveira, Diogo Nogueira e seus pets por Reprodução
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Diogo Nogueira se declara para Paolla Oliveira durante show por Reprodução/X

Diogo contou que escreveu a música quando estava começando uma das grandes histórias de amor de sua vida. E, segundo ele, não faria sentido cantar sem prestar homenagem à atriz. Enquanto a canção ecoava pelo espaço, imagens do casal eram exibidas no telão, tornando o momento ainda mais simbólico.

O relacionamento de cinco anos chegou ao fim em dezembro de 2025, mas os dois mostram que o carinho permanece. Durante o Carnaval de 2026, Paolla comentou publicamente sobre o término e reforçou que a separação foi do casal, não da admiração e do respeito que continuam nutrindo um pelo outro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Como é a mansão de 1,7 mil m² de Paolla Oliveira com arte, natureza e espaços integrados

Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'

Prece a Iemanjá, cervejinha, acarajé e dança com foliões: o dia de Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador

Como é a mansão de Diogo Nogueira com cozinha protagonista e fogão a lenha

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira adotaram 18 pets durante o relacionamento; veja

Na mesma ocasião, a atriz também rebateu rumores que circularam após o fim da relação. Segundo ela, surgiram especulações de todos os tipos, de supostas traições a procedimentos estéticos íntimos. Paolla classificou as histórias como exageradas e disse que a quantidade de versões desencontradas tornou impossível responder a todas.

Mesmo com o fim do namoro, os dois seguem se acompanhando nas redes sociais e trocando interações públicas. Após o show, por exemplo, Paolla comentou com emojis carinhosos em uma publicação do cantor.

No vídeo compartilhado por Diogo, ele aparece no palco ao lado do filho, Davi Nogueira, de 19 anos, em um momento familiar que também emocionou os fãs.

Leia mais

Imagem - Andressa Urach surpreende marido com presente feito de sangue menstrual: 'Símbolo de fertilidade'

Andressa Urach surpreende marido com presente feito de sangue menstrual: 'Símbolo de fertilidade'

Imagem - Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Imagem - Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Tags:

Show Paolla Oliveira Namoro Diogo Nogueira Homenagem Término Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
Imagem - A moda agora entre os homens é: bigodinho fininho 'na régua'

A moda agora entre os homens é: bigodinho fininho 'na régua'
Imagem - Globo exibe documentário sobre os Mamonas Assassinas nesta segunda (2)

Globo exibe documentário sobre os Mamonas Assassinas nesta segunda (2)

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas
02

Alerta vermelho: mais de 390 cidades da Bahia estão em grande perigo após chuvas intensas

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Novo alerta! Inmet expande aviso de perigo extremo para chuvas na Bahia
04

Novo alerta! Inmet expande aviso de perigo extremo para chuvas na Bahia