Prece a Iemanjá, cervejinha, acarajé e dança com foliões: o dia de Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador

Atriz aproveitou bastante a quinta-feira de folia: 'Intensidade de uma vida'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:54

Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador
Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira teve um dia intenso na abertura do Carnaval de Salvador, na última quinta-feira (12). A atriz desembarcou na capital baiana e não parou nas horas seguintes. Teve cervejinha, acarajé e abará, prece a Iemanjá e trio elétrico de Pedro Sampaio, com direito até a dança com os foliões no chão do circuito Barra-Ondina.

A artista foi tietada por fãs ainda no aeroporto: "Cheguei e que recepção", escreveu, nas redes sociais. Durante o dia, circulou pelo Rio Vermelho, onde foi ao tradicional restaurante Casa da Tereza para almoçar. Ela postou uma série de fotos no local e, em algumas delas, dá para ver as comidas que Paolla e os acompanhantes escolheram, incluindo um prato com acarajé, vatapá com camarão e abará.

No mesmo bairro, a atriz visitou a Casa de Yemanjá, onde ela aproveitou para fazer sua prece. "Carnaval na Bahia, o mundo todo se agita", postou, na legenda do álbum de fotos que mostra o tour pelo Rio Vermelho.

Já pela noite, Paolla curtiu o trio elétrico de Pedro Sampaio. A ex-rainha de bateria da Grande Rio agradeceu o carinho. "Quanto amor, Salvador. Obrigada", escreveu, nos Stories do Instagram. Mas ela não ficou apenas em cima do bloco: em alguns dos vídeos, dá para ver que a artista foi ao chão e dançou com foliões. "Foram menos de 24h, mas com intensidade de uma vida. Obrigada, Salvador", disse. As imagens também mostram a famosa ao lado de Lore Improta, do próprio Pedro Sampaio e da dançarina Aline Maia.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

