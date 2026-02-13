Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Klara Castanho, Tati Machado e Sheron Menezzes: veja os famosos que circularam no primeiro dia do Camarote Club

Espaço na Barra-Ondina recebeu atrizes e influenciadores nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:36

Sheron Menezzes e Klara Castanho no primeiro dia do Camarote Club
Sheron Menezzes e Klara Castanho no primeiro dia do Camarote Club Crédito: Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação

Um time de famosos circulou pelo primeiro dia do Camarote Club no Carnaval de Salvador 2026. O espaço, que fica no circuito Dodô, na Barra-Ondina, recebeu uma série de atrizes e influenciadores na quinta-feira de folia, dia 12 de fevereiro. Entre as celebridades, estavam as artistas Sheron Menezzes, Patrícia Ramos, Cris Vianna e Klara Castanho, além da apresentadora Tati Machado.

Os influenciadores Vinicius Nascimento, Bia Vasconcelos, Irwen Pereira, Jê Soares, Nick Dutra e Giovanna Pitel também estiveram no local e curtiram os shows de Henry Freitas, Natanzinho Lima e Felipe Amorim.

Famosos no primeiro dia do Camarote Club

Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
1 de 11
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação

O Camarote Club celebra 8 anos de existência em 2026.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)

Imagem - VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família

VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família

Imagem - Barbie Mil Profissões? Fantasia rouba a cena no circuito Barra-Ondina

Barbie Mil Profissões? Fantasia rouba a cena no circuito Barra-Ondina

Tags:

Tati Machado Famosos Sheron Menezzes Klara Castanho Camarote Club Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

Mais recentes

Imagem - Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais

Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais
Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
01

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)