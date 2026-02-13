Klara Castanho, Tati Machado e Sheron Menezzes: veja os famosos que circularam no primeiro dia do Camarote Club

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11:36
Um time de famosos circulou pelo primeiro dia do Camarote Club no Carnaval de Salvador 2026. O espaço, que fica no circuito Dodô, na Barra-Ondina, recebeu uma série de atrizes e influenciadores na quinta-feira de folia, dia 12 de fevereiro. Entre as celebridades, estavam as artistas Sheron Menezzes, Patrícia Ramos, Cris Vianna e Klara Castanho, além da apresentadora Tati Machado.
Os influenciadores Vinicius Nascimento, Bia Vasconcelos, Irwen Pereira, Jê Soares, Nick Dutra e Giovanna Pitel também estiveram no local e curtiram os shows de Henry Freitas, Natanzinho Lima e Felipe Amorim.
Famosos no primeiro dia do Camarote Club
O Camarote Club celebra 8 anos de existência em 2026.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.