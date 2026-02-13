VEM CHUVA AÍ

Por que sempre chove no Carnaval de Salvador? Meteorologista explica fenômeno

Previsão é de chuva no fim de semana

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:34

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

Prepare a capa de chuva: a previsão indica possibilidade de pancadas ao longo do fim de semana de Carnaval em Salvador. Ainda assim, o cenário não chega a surpreender quem já frequenta a festa, acostumado a alternar momentos de sol e chuva durante os dias de folia. Mas afinal, por que quase sempre chove no período carnavalesco?

Segundo o meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida, a ocorrência de chuva nesta época do ano é comum e faz parte do padrão climático do verão na capital baiana.

“É uma característica da época do ano, são chuvas típicas de verão. Em média, temos 10 dias com registro de chuva em fevereiro. Considerando que o Carnaval se estende por vários dias, a chance de sempre termos um período com ocorrência de chuva é grande”, explica o especialista.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande) 1 de 20

Ele ressalta que, na maioria das vezes, não se trata de chuvas prolongadas, mas de pancadas rápidas, que logo dão espaço para o retorno do sol. “Normalmente são estas chuvas típicas de verão, em forma de pancadas de curta duração”, pontua.

O meteorologista acrescenta que a mudança para um período de chuvas mais constantes costuma acontecer apenas a partir do fim de março e início de abril, quando passam a ocorrer precipitações mais duradouras e com maiores volumes acumulados.

Programação do Circuito Dodô 1 de 16

Enquanto isso, a recomendação para o folião é simples: manter a fantasia pronta e a capa de chuva por perto, já que, em Salvador, sol e chuva costumam dividir o mesmo dia durante o Carnaval.

Confira previsão do tempo:

Na sexta-feira (13), o céu segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva, principalmente pela manhã. Durante a tarde e à noite, a tendência é de redução das precipitações.

No sábado (14), são esperadas pancadas de chuva, sobretudo no período da manhã. Ao longo do dia, o tempo deve variar, com momentos de sol e poucas chances de chuva.

No domingo (15), a previsão aponta pancadas de chuva entre a madrugada e a manhã. Já à tarde e à noite, a probabilidade de chuva será menor.

Na segunda-feira (16), o cenário se repete, com possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã, e menor chance de precipitações nos períodos da tarde e da noite.

Na terça-feira (17), o tempo deve apresentar variação de nebulosidade, com aberturas de sol ao longo do dia e poucas chances de chuva.

Na quarta-feira (18), a tendência é de tempo firme, com pouca nebulosidade e baixa probabilidade de chuva, favorecendo o encerramento da festa.