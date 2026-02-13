Sexta-feira de Carnaval tem arco-íris iluminando o circuito Barra-Ondina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:59
A sexta-feira (13) de Carnaval em Salvador foi marcada por um cenário especial no circuito Barra-Ondina. Um arco-íris surgiu sobre a avenida e chamou a atenção de foliões e turistas que acompanhavam a passagem dos trios elétricos.
O fenômeno, registrado pelo Alô Alô Bahia, apareceu durante momentos de chuva leve combinada com a abertura do sol, criando um espetáculo natural que coloriu o céu.
Muitos foliões aproveitaram a paisagem para fazer fotos e vídeos, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, somando ainda mais cores ao clima de celebração do Carnaval.
Especialistas explicam que o arco-íris se forma quando a luz solar atravessa e se dispersa nas gotas de chuva suspensas na atmosfera. Na ocasião, a combinação entre chuva fina e incidência de sol favoreceu a visualização do fenômeno ao longo do circuito.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.