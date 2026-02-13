Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sexta-feira de Carnaval tem arco-íris iluminando o circuito Barra-Ondina

Combinação entre chuva fina e incidência do sol favoreceu a visualização do fenômeno

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:59

Paisagem do circuito
Paisagem do circuito Crédito: Jefferson Peixoto / CORREIO

A sexta-feira (13) de Carnaval em Salvador foi marcada por um cenário especial no circuito Barra-Ondina. Um arco-íris surgiu sobre a avenida e chamou a atenção de foliões e turistas que acompanhavam a passagem dos trios elétricos.

O fenômeno, registrado pelo Alô Alô Bahia, apareceu durante momentos de chuva leve combinada com a abertura do sol, criando um espetáculo natural que coloriu o céu.

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sexta no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Sábado no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Domingo no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Terça no Circuito Dodô por Reprodução
Segunda no Circuito Dodô por Reprodução
1 de 16
Quinta-feira no Circuito Dodô por Reprodução

Muitos foliões aproveitaram a paisagem para fazer fotos e vídeos, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, somando ainda mais cores ao clima de celebração do Carnaval.

Especialistas explicam que o arco-íris se forma quando a luz solar atravessa e se dispersa nas gotas de chuva suspensas na atmosfera. Na ocasião, a combinação entre chuva fina e incidência de sol favoreceu a visualização do fenômeno ao longo do circuito.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais no Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado
Imagem - VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador
Imagem - Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
02

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - 'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury
03

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

Imagem - Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito
04

Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito