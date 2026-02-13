PAISAGEM

Sexta-feira de Carnaval tem arco-íris iluminando o circuito Barra-Ondina

Combinação entre chuva fina e incidência do sol favoreceu a visualização do fenômeno



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:59

Paisagem do circuito Crédito: Jefferson Peixoto / CORREIO

A sexta-feira (13) de Carnaval em Salvador foi marcada por um cenário especial no circuito Barra-Ondina. Um arco-íris surgiu sobre a avenida e chamou a atenção de foliões e turistas que acompanhavam a passagem dos trios elétricos.

O fenômeno, registrado pelo Alô Alô Bahia, apareceu durante momentos de chuva leve combinada com a abertura do sol, criando um espetáculo natural que coloriu o céu.

Muitos foliões aproveitaram a paisagem para fazer fotos e vídeos, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, somando ainda mais cores ao clima de celebração do Carnaval.

Especialistas explicam que o arco-íris se forma quando a luz solar atravessa e se dispersa nas gotas de chuva suspensas na atmosfera. Na ocasião, a combinação entre chuva fina e incidência de sol favoreceu a visualização do fenômeno ao longo do circuito.