Wesley Safadão passa fantasiado em meio aos foliões no Circuito Barra-Ondina; veja

Maysa Polcri
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:36
O cantor Wesley Safadão utilizou um disfarce para passar em meio aos foliões do circuito Barra-Ondina, na noite de quinta-feira (12). O artista se apresentou em dois camarotes no primeiro dia da folia.
Nas redes sociais, o cantor compartilhou o momento em que andou pela pipoca escoltado por seguranças. Safadão utilizava uma peruca e camisa amarela.
Na quinta-feira (12), o cantor se apresentou nos camarotes Brahma e Villa. Nesta sexta-feira (13), ele será uma das atrações do camarote Club.
