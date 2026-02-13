DISFARÇADO

Wesley Safadão passa fantasiado em meio aos foliões no Circuito Barra-Ondina; veja

Cantor se apresenta em camarotes de Salvador durante o Carnaval

Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:36

Safadão passou disfarçado na pipoca no primeiro dia de Carnaval Crédito: Reprodução

O cantor Wesley Safadão utilizou um disfarce para passar em meio aos foliões do circuito Barra-Ondina, na noite de quinta-feira (12). O artista se apresentou em dois camarotes no primeiro dia da folia.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou o momento em que andou pela pipoca escoltado por seguranças. Safadão utilizava uma peruca e camisa amarela.

Na quinta-feira (12), o cantor se apresentou nos camarotes Brahma e Villa. Nesta sexta-feira (13), ele será uma das atrações do camarote Club.

