Wesley Safadão passa fantasiado em meio aos foliões no Circuito Barra-Ondina; veja

Cantor se apresenta em camarotes de Salvador durante o Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:36

Safadão passou disfarçado na pipoca no primeiro dia de Carnaval
Safadão passou disfarçado na pipoca no primeiro dia de Carnaval Crédito: Reprodução

O cantor Wesley Safadão utilizou um disfarce para passar em meio aos foliões do circuito Barra-Ondina, na noite de quinta-feira (12). O artista se apresentou em dois camarotes no primeiro dia da folia. 

Nas redes sociais, o cantor compartilhou o momento em que andou pela pipoca escoltado por seguranças. Safadão utilizava uma peruca e camisa amarela. 

Na quinta-feira (12), o cantor se apresentou nos camarotes Brahma e Villa. Nesta sexta-feira (13), ele será uma das atrações do camarote Club.

Safadão passou disfarçado na pipoca no primeiro dia de Carnaval por Reprodução
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

