Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito

Corpo da vítima foi encontrado em terreno baldio

Wendel de Novais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:36

Beatriz teria sido morta pelo próprio pai Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Beatriz Alves Moraes da Silva, de 15 anos, foi morta com golpes de machado na cidade de Irará, no interior da Bahia, na noite de quinta-feira (12). De acordo com a polícia, Danilo Moraes da Silva, de 39 anos, pai de Beatriz, é o principal suspeito. Isso porque ele saiu de casa acompanhado da vítima pouco antes do crime e foi visto retornando sozinho à residência por vizinhos.

Pouco depois, Danilo foi encontrado morto na área externa do imóvel, localizado na Rua das Orquídeas. Policiais da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. No local, moradores relataram o desaparecimento de Beatriz, o que levou os agentes a iniciarem buscas na região.

O corpo da adolescente foi localizado em um terreno baldio, na área central da cidade. A vítima apresentava ferimentos provocados por golpes de machado. A principal hipótese é de que, após matar a filha, o homem tenha tirado a própria vida.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia nos locais e a remoção dos corpos. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Irará, que apura a motivação do crime e a dinâmica dos fatos.