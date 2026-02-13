CASO REGISTRADO

Cidade baiana registra morte de gato por raiva

Secretaria de Saúde reforça vacinação de pets e orienta população sobre cuidados

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:53

A cidade de Jequié, no interior da Bahia, confirmou nesta quinta-feira (12) um caso de raiva animal na zona rural do município, envolvendo um gato que apresentou sintomas compatíveis com a doença e acabou morrendo. O material coletado do animal foi analisado em laboratório, confirmando a presença do vírus da raiva.

De acordo com a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, todas as medidas previstas nos protocolos do Ministério da Saúde foram imediatamente adotadas. As equipes identificaram e acompanharam as pessoas que tiveram contato com o felino, iniciando prontamente o tratamento profilático antirrábico. Até o momento, não há informações sobre como o animal contraiu a doença.

A secretaria reforça que se trata de um caso isolado, sem indícios de surto, e destaca a importância da prevenção. Cães e gatos devem ter a vacinação contra a raiva em dia, seguindo o calendário das campanhas anuais. Tutores que não conseguiram vacinar seus pets podem procurar o Centro de Esterilização de Cães e Gatos, localizado no Loteamento Jardim Paquetá, próximo à academia Smart Fit, onde a imunização está disponível.