ALERTA

Procurado por homicídio é preso enquanto trabalhava como mototaxista na Barra

Ação da Guarda Civil Municipal, com apoio de câmeras de monitoramento, localizou suspeito

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:02

Mototaxista Crédito: Reprodução/Arquivo

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, na madrugada desta sexta-feira (13). O alerta foi recebido pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) após o suspeito ser identificado pelas câmeras instaladas na Avenida Afonso Celso, no bairro da Barra.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem exercendo a função de mototaxista. Após revista e confirmação da identidade, ele foi levado à Polinter para o cumprimento da medida judicial.