Procurado por homicídio é preso enquanto trabalhava como mototaxista na Barra

Ação da Guarda Civil Municipal, com apoio de câmeras de monitoramento, localizou suspeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:02

Mototaxista
Mototaxista Crédito: Reprodução/Arquivo

A Guarda Civil Municipal prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, na madrugada desta sexta-feira (13). O alerta foi recebido pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) após o suspeito ser identificado pelas câmeras instaladas na Avenida Afonso Celso, no bairro da Barra.

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem exercendo a função de mototaxista. Após revista e confirmação da identidade, ele foi levado à Polinter para o cumprimento da medida judicial.

Segundo a prefeitura, a ação evidencia a eficácia da integração entre a tecnologia de monitoramento urbano e a fiscalização de transportes, realizada pela Secretaria da Mobilidade (Semob), reforçando a proteção dos foliões na cidade.

