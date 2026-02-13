Procurado por homicídio é preso enquanto trabalhava como mototaxista na Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:02
A Guarda Civil Municipal prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, na madrugada desta sexta-feira (13). O alerta foi recebido pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) após o suspeito ser identificado pelas câmeras instaladas na Avenida Afonso Celso, no bairro da Barra.
Ao chegar ao local, os agentes encontraram o homem exercendo a função de mototaxista. Após revista e confirmação da identidade, ele foi levado à Polinter para o cumprimento da medida judicial.
Segundo a prefeitura, a ação evidencia a eficácia da integração entre a tecnologia de monitoramento urbano e a fiscalização de transportes, realizada pela Secretaria da Mobilidade (Semob), reforçando a proteção dos foliões na cidade.