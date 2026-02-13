Acesse sua conta
Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)

Saulo Fernandes inicia a festa com a tradicional Pipoca do Saulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30

Pipoca de Saulo nesta terça-feira (13)
Pipoca de Saulo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A sexta-feira (13) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa cedo, a partir das 13h, com uma sequência de grandes atrações. O dia reúne artistas consagrados, novos nomes da música baiana e blocos tradicionais, reforçando a força do circuito mais tradicional do Carnaval.

Saulo abre os trabalhos com a Pipoca do Saulo. Ao longo da tarde, passam pelo circuito Banda Eva, Aline Rosa, Araketu, Tony Salles, Levi Alvim, Filhos de Jorge, Jau e Silvano Salles. O público também confere apresentações de Thiago Aquino e Solange Almeida.À noite, Olodum e Cortejo Afro levam a força da cultura afro-baiana para a avenida.

Programação completa do Carnaval no Campo Grande

Programação de sexta-feira (13)

13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)

FitDance

Banda Eva

Alexandre Peixe

Trio Juan e Ravena

Aline Rosa

Araketu

Quabales

Alexandre Leão

Tony Salles

Levi Alvim

Filhos de Jorge

É o Tchan

Jau

Silvano Salles

Vina Calmon

Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)

Thiago Aquino

Solange Almeida

Bloco dos Servidores

Alvorada

Escandurras (Reduto do Samba)

Olodum

Cortejo Afro

Filhos de Marujo

Samba Popular

As Transformistas

Chica Fé

Soweto

Ni Soares (Trio do Comcar)

Bloco do Gueto

Os Negões

Jogo do Ifá

Pimenta Nativa

Robyssão

Taian Riachão

Pierre Onassis

Bandana

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Salvador Campo Grande Carnaval 2026 Circuito Osmar

