Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05:30
A sexta-feira (13) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa cedo, a partir das 13h, com uma sequência de grandes atrações. O dia reúne artistas consagrados, novos nomes da música baiana e blocos tradicionais, reforçando a força do circuito mais tradicional do Carnaval.
Saulo abre os trabalhos com a Pipoca do Saulo. Ao longo da tarde, passam pelo circuito Banda Eva, Aline Rosa, Araketu, Tony Salles, Levi Alvim, Filhos de Jorge, Jau e Silvano Salles. O público também confere apresentações de Thiago Aquino e Solange Almeida.À noite, Olodum e Cortejo Afro levam a força da cultura afro-baiana para a avenida.
Programação completa do Carnaval no Campo Grande
13h00 – Saulo (Pipoca do Saulo)
FitDance
Banda Eva
Alexandre Peixe
Trio Juan e Ravena
Aline Rosa
Araketu
Quabales
Alexandre Leão
Tony Salles
Levi Alvim
Filhos de Jorge
É o Tchan
Jau
Silvano Salles
Vina Calmon
Projeto Especial “A Gente Faz Saúde” (Samba Trator)
Thiago Aquino
Solange Almeida
Bloco dos Servidores
Alvorada
Escandurras (Reduto do Samba)
Olodum
Cortejo Afro
Filhos de Marujo
Samba Popular
As Transformistas
Chica Fé
Soweto
Ni Soares (Trio do Comcar)
Bloco do Gueto
Os Negões
Jogo do Ifá
Pimenta Nativa
Robyssão
Taian Riachão
Pierre Onassis
Bandana
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.