VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família

Filho e neta da cantora estavam no local enquanto cantor tocou maior sucesso de Preta e falou da artista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 08:34

Kannalha fez homenagem para Preta Gil
Kannalha fez homenagem para Preta Gil Crédito: Reprodução/Ag News

No primeiro dia de desfiles do Carnaval de Salvador, já na madrugada desta sexta-feira (13), o cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, protagonizou um momento de forte emoção ao homenagear Preta Gil quando passava na frente do Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina. O artista cantou o maior sucesso de Preta, Sinais de Fogo, enquanto seguidores e familiares observavam atentamente.

Na sacada do camarote estavam o filho de Preta, Francisco Gil, acompanhado da namorada, a ex-BBB Alane Dias, e a filha Sol, além de outros familiares. 

“Não poderia passar aqui sem fazer essa homenagem, desejar bom Carnaval a todos da família Gil, todos amigos. De uma coisa tenho certeza, ela (Preta) não pode estar aqui em matéria, mas em espírito no nosso coração, de verdade está aqui feliz por todos nós estarmos junto, celebrando o nome dela, a vida, que era isso que ela mais sabia fazer. Viver. Muito barulho para Preta Gil, gente”, disse Kannalha, cujo nome é Danrlei Orrico.

Kannalha foi o último affair público de Preta Gil antes da morte. Em entrevistas e nas redes sociais, a cantora demonstrava carinho pelo artista e chegou a descrevê-lo como “cuidadoso, amoroso e muito gaiato”. Eles viviam um romance discreto e sem rótulos desde o início de 2024, segundo relatos.  

Francisco Gil com a namorada e parentes no Camarote 2222

Preta, filha do músico Gilberto Gil, faleceu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, após uma batalha contra um câncer no intestino.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

