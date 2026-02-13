Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:30
A festa continua a todo vapor nesta sexta-feira (13), com os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) recebendo grandes atrações da música baiana e nacional. Veja quem se apresenta hoje:
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
A partir das 15h30
Circuito Osmar (Campo Grande)
A partir das 13h
Circuito Batatinha (Pelourinho)
A partir das 16h
