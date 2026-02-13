Acesse sua conta
Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)

Veja quem se apresenta hoje

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:30

Tonny Salles no circuito Dodô
Tonny Salles no circuito Docô Crédito: Reprodução/ PopLine TV

A festa continua a todo vapor nesta sexta-feira (13), com os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) recebendo grandes atrações da música baiana e nacional. Veja quem se apresenta hoje:

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 15h30

  • Baby-Léguas – Banda Papa Léguas
  • Vumbora – Bell Marques
  • Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana
  • Fissura – Tomate
  • Tô Ligado – Ah! Chapa
  • Bloco Siri com Tody
  • Blow Out – Claudia Leitte
  • Timbalada – Timbalada
  • Bloco Eu Vou / Yes – Banda Cheiro
  • Projeto Especial / Bloco da Anitta – Anitta
  • Trio Parangolé (ST) – Parangolé
  • Trio Carlinhos Brown (ST) – Carlinhos Brown
  • Trio Pagodart (ST) – Pagodart
  • Bloco dos Vaqueiros – Ragga Tanga e convidados
  • Trio Lá Fúria (ST) – La Fúria
  • Trio Daniela Mercury (SF) – Daniela Mercury
  • Trio BaianaSystem (SF) – BaianaSystem
  • Trio da Huanna (ST) – Huanna
  • Trio Bob na Voz (ST) – Bob na Voz
  • Trio Mulheres do Arrocha (SF) – Simone Morena / Luana Matos / Alice Araujo

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 13h

  • Circuito Batatinha (Pelourinho)Trio Saulo (ST) – Saulo
  • Trio FitDance (ST) – FitDance
  • Trio Banda Eva (SF) – Banda Eva
  • Trio Alexandre Peixe (ST) – Alexandre Peixe
  • Trio Juan e Ravena (SF)
  • Trio Aline Rosa (ST) – Aline Rosa
  • Trio Araketu (ST) – Banda Araketu
  • Trio Quabales (ST) – Quabales
  • Trio Alexandre Leão (ST) – Alexandre Leão
  • Trio Tony Salles (ST) – Tony Salles
  • Trio Levi Alvim (ST) – Levi Alvim
  • Trio Filhos de Jorge (SF) – Filhos de Jorge
  • Trio É o Tchan (SF) – É o Tchan
  • Trio Jau (ST) – Jau
  • Trio Silvano Salles (ST) – Silvano Salles
  • Trio Vina Calmon (ST) – Vina Calmon
  • Exclusiva do Samba – Samba de Nego / Natalia Magno / Vinny Maia
  • Projeto Agente Faz Saúde (ST) – Samba Trator
  • Trio Thiago Aquino (SF) – Thiago Aquino
  • Trio Solange Almeida (SF) – Solange Almeida
  • Alvorada – Marquinhos Sensação / Rogério Bambeia / Renato da Rocinha / Roberto Mendes / Morango / Banjo Novo / Ala de Canto
  • Reduto do Samba – Escandurras
  • Olodum – Olodum
  • Cortejo Afro – Cortejo Afro
  • Filhos de Marujo
  • Samba Popular – Eduardinho FM / Samba Top / A Grande Família
  • As Transformistas – Banda O Maestro / Ojuará
  • Trio Chica Fé (TS) – Banda Chica Fé
  • Soweto – Alacorim / Viola de Isa / Genny Dantas
  • Trio Comcar 1
  • BBG – Big Bloco do Gueto
  • Os Negões
  • Jogo do Ifá
  • Trio Pimenta Nativa (ST) – Pimenta Nativa
  • Trio Robyssão (ST) – Robyssão
  • Trio Taian Riachão (ST) – Taian Riachão
  • Trio Pierre Onassis (ST) – Pierre Onassis
  • Trio Bandana (ST) – Bandana

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 16h

  • Relíquias Africanas – Banda Relíquias Africanas
  • Amigos do Babá – Banda Dana-Dana
  • Samba Bombocado – Banda Samba Bombocado
  • Impacto Sonoro – Banda Impacto
  • Toaê
  • Corisco
  • Dandara
  • Agbara – Banda Agbara
  • Afro Liberdade
  • Namandu Nosso Planeta
  • Filhos de Oxalá
  • Afoxé Preto Velho – Banda Mesa de Ogãs
  • Blocão da Liberdade
  • Filhos de Jagun
  • Bloco de Índios Tamoios – Nito Gato
  • Afoxé Filhos de Onira
  • Palafitas
  • Afoxé Xirê Loní
  • Afro Pop Kimbala
  • Arrastão do Lobo Mal

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

