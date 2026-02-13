FOLIA

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:30

Tonny Salles no circuito Docô Crédito: Reprodução/ PopLine TV

A festa continua a todo vapor nesta sexta-feira (13), com os circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) recebendo grandes atrações da música baiana e nacional. Veja quem se apresenta hoje:

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

A partir das 15h30

Baby-Léguas – Banda Papa Léguas

Vumbora – Bell Marques

Bloco Nana / Vem com o Gigante – Léo Santana

Fissura – Tomate

Tô Ligado – Ah! Chapa

Bloco Siri com Tody

Blow Out – Claudia Leitte

Timbalada – Timbalada

Bloco Eu Vou / Yes – Banda Cheiro

Projeto Especial / Bloco da Anitta – Anitta

Trio Parangolé (ST) – Parangolé

Trio Carlinhos Brown (ST) – Carlinhos Brown

Trio Pagodart (ST) – Pagodart

Bloco dos Vaqueiros – Ragga Tanga e convidados

Trio Lá Fúria (ST) – La Fúria

Trio Daniela Mercury (SF) – Daniela Mercury

Trio BaianaSystem (SF) – BaianaSystem

Trio da Huanna (ST) – Huanna

Trio Bob na Voz (ST) – Bob na Voz

Trio Mulheres do Arrocha (SF) – Simone Morena / Luana Matos / Alice Araujo

Circuito Osmar (Campo Grande)

A partir das 13h

Circuito Batatinha (Pelourinho)

Trio Saulo (ST) – Saulo

Trio FitDance (ST) – FitDance

Trio Banda Eva (SF) – Banda Eva

Trio Alexandre Peixe (ST) – Alexandre Peixe

Trio Juan e Ravena (SF)

Trio Aline Rosa (ST) – Aline Rosa

Trio Araketu (ST) – Banda Araketu

Trio Quabales (ST) – Quabales

Trio Alexandre Leão (ST) – Alexandre Leão

Trio Tony Salles (ST) – Tony Salles

Trio Levi Alvim (ST) – Levi Alvim

Trio Filhos de Jorge (SF) – Filhos de Jorge

Trio É o Tchan (SF) – É o Tchan

Trio Jau (ST) – Jau

Trio Silvano Salles (ST) – Silvano Salles

Trio Vina Calmon (ST) – Vina Calmon

Exclusiva do Samba – Samba de Nego / Natalia Magno / Vinny Maia

Projeto Agente Faz Saúde (ST) – Samba Trator

Trio Thiago Aquino (SF) – Thiago Aquino

Trio Solange Almeida (SF) – Solange Almeida

Alvorada – Marquinhos Sensação / Rogério Bambeia / Renato da Rocinha / Roberto Mendes / Morango / Banjo Novo / Ala de Canto

Reduto do Samba – Escandurras

Olodum – Olodum

Cortejo Afro – Cortejo Afro

Filhos de Marujo

Samba Popular – Eduardinho FM / Samba Top / A Grande Família

As Transformistas – Banda O Maestro / Ojuará

Trio Chica Fé (TS) – Banda Chica Fé

Soweto – Alacorim / Viola de Isa / Genny Dantas

Trio Comcar 1

BBG – Big Bloco do Gueto

Os Negões

Jogo do Ifá

Trio Pimenta Nativa (ST) – Pimenta Nativa

Trio Robyssão (ST) – Robyssão

Trio Taian Riachão (ST) – Taian Riachão

Trio Pierre Onassis (ST) – Pierre Onassis

Trio Bandana (ST) – Bandana

Circuito Batatinha (Pelourinho)

A partir das 16h

Relíquias Africanas – Banda Relíquias Africanas

Amigos do Babá – Banda Dana-Dana

Samba Bombocado – Banda Samba Bombocado

Impacto Sonoro – Banda Impacto

Toaê

Corisco

Dandara

Agbara – Banda Agbara

Afro Liberdade

Namandu Nosso Planeta

Filhos de Oxalá

Afoxé Preto Velho – Banda Mesa de Ogãs

Blocão da Liberdade

Filhos de Jagun

Bloco de Índios Tamoios – Nito Gato

Afoxé Filhos de Onira

Palafitas

Afoxé Xirê Loní

Afro Pop Kimbala

Arrastão do Lobo Mal